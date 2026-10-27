食環署15人夾份買六合彩中3312萬 督察疑拒分獎金 14同事興訟追2891萬

食環署街市活化組15名同事9月初合資購買六合彩，事前有共識各人將出資比例分配獎金，結果該次投注中了半注頭獎，獲派逾3,312萬元彩金，各人應分配40萬至602萬。不過，負責收取款項及保管彩票的食環署衛生督察疑拒絕按協議分配獎金，14名聲稱有份夾錢的同事日前入稟高等法院，指違約和違反信託；入稟狀指，被告中獎後曾言「其實你哋都唔知我買咗咩號碼，我可以唔分俾你哋」。原告指按比例被告僅獲421萬元彩金，要求法庭頒布禁制令，禁止被告或其代理人等處置涉案彩金，並要歸還原告應得的2,891萬元獎金。

14名原告分別為：食環署高級總監鮑仲安；副統籌主管區慧霞、陳耀華；衛生總督察甄嘉傑、楊永智；高級衛生督察曾慶東、陳志健、林達智、郭蓓拉；衛生督察彭榮廣、馮子謙、陸焯兒，12人均為食環署街市活化組的現職人員。餘下兩名原告為鄧勵德及馬智宏。被告則為衛生督察凌浚庭。 夾錢買六合彩原擬建立團隊精神 入稟狀指，原告和被告均隸屬食環署行政及發展部街市發展科街市活化組。今年4月高級總監鮑仲安倡議同事合資買六合彩，以建立團隊精神，同年5月初，14名同事組成合資群組。

合資群組成員各人可自選號碼作為投注組合一部分，若獲得彩金則按出資比例攤分。5月2日第一次以此方法買六合彩，由被告代表六合彩群組以1,430元買了一張「3膽拖13腳」彩票，派彩1,760元。眾人覺彩金不大卻具幸運意義，當時決定不分錢，並用作買下期六合彩。群組其後多次購買六合彩惟均沒有中獎，並在今年9月用完款項。其後因兩名原有成員調組退出，另有3名新同事加入，合資群組遂由14人增至15人，即本案14名原告及被告。 在9月2日，15人口頭協議買涉案期數的六合彩，各人出資由20至300元不等，當中被告出資210元，15人共夾1,650元；被告之後購了兩張各半注六合彩彩票，分別「3膽拖10腳」及「3膽拖11腳」。被告負責收集六合彩本金、記帳，以及購買和保管彩票。

開彩後被告刪除群組訊息記錄 在開獎前半小時，被告在群組上載購買紀錄，結果贏了3,312萬元獎金，根據比例，原告各人可以分40萬至602萬元不等，總共2,891萬元，被告出資210元則應得421萬元。惟被告在六合彩公布結果後，刪除群組的訊息紀錄，包括各人合資的截圖。 多名原告和被告於9月7日在工作地點見面商討中獎事宜，被告在討論過程中曾指「其實你哋都唔知我買咗咩號碼，我可以唔分俾你哋。」又指「如果我中咗一注6千幾萬，我就走咗架啦，而家中咗半注3千幾萬，我憑良心分俾你哋。」當時原告要求被告出示中獎的六合彩彩票，但被告拒絕。其後，他突然改稱實際注碼為2,000元，更表示將放假，待於9月13日後才處理該事。原告於9月8日向被告提出正式的書面要求，被告均沒有回應或分發獎金。

原告指，被告不願分錢，並無視原告的多番要求；認為被告違約和違反信託，現入稟申令禁止被告動用涉案獎金直至案件審結，裁定六合彩基金所購得彩票由原告及被告共同擁有，其中2,891萬元獎金由被告以信託方式代為持有，並要求被告披露獎金去向，歸還2,891萬元。 六合彩50周年第二期2.28億元金多寶9月初舉行，結果頭獎3.5注中，每注派彩逾6,300萬元，半注中則派彩3,321萬元。