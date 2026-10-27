香港「萬聖月」熱爆蘭桂坊 酒吧生意升兩成 自由行查詢倍增 盛事深夜過境潮湧新皇崗 運輸界倡劃巴士專線

為推動盛事旅遊，政府今年首推「萬聖月」，一連三周在全港多個地點大搞嘩鬼派對，包括上周末晚大收旺場的中環蘭桂坊。蘭桂坊協會表示活動反應超預期，酒吧已加碼補貨，酒吧業界預料營業額按年升兩成；旅遊界亦看好自由行客量。然而，上周六節日活動疊加演唱會散場，致凌晨跨境人車潮塞爆新皇崗口岸。運輸業界指，車龍主因是的士及「跨境白牌車」激增所致。當局表示將沿用跨部門協作機制，部署應對本周末的通關高峰。

今年萬聖節活動首度延長至整個10月，本月17日已開始有大型的節慶活動，一眾「嘩鬼」在萬聖節上周六(24日)熱爆蘭桂坊及尖東。當中，蘭桂坊協會表示，「萬聖月」活動反應遠超預期，吸引希望錯峰遊玩的客源，部分日子於旁晚6時已有不少市民到場；由於內地的萬聖節扮鬼扮馬氣氛不及香港，亦不乏內地旅客特意打扮前來感受，客量約佔三成。協會續指，受節慶帶動，蘭桂坊內的餐廳及酒吧整體生意額上升近兩成，有酒吧前日更錄得三成的顯著增幅；而為迎接本周末萬聖節正日的客流高峰，不少酒吧已加碼補貨增訂酒水，更有地舖餐廳的預訂入座率已達九成。

自由行萬聖節行程查詢增一倍 酒吧業協會榮譽理事陳慶指，在萬聖月宣傳與免費交通措施的加持下，整體市面氣氛熱，當中顧客仍以港人為主。他提到，不少商場、酒吧及餐廳紛紛自資邀請DJ現場表演，宣傳帖文發出後報名反應相當熱烈；他預料萬聖節前後會吸引更多旅客參與，今年整體生意額可按年增長約兩成。萬聖節同時是吸引旅客的「王牌節目」之一，旅議會總幹事楊淑芬表示，旅行社接獲的自由行查詢顯著增加，除內地客外，亦有來自馬來西亞、印度，甚至荷蘭等地的旅客，他們均有查詢「萬聖月」的推薦行程，並透過旅行社預訂酒店或餐廳，相關查詢量更較往年激增一倍，而旅行團的數目則輕微增加5至10%。

深夜人車潮挑戰口岸承載力 萬聖節活動與演唱會盛事帶動大量內地旅客訪港，致使新皇崗口岸於剛過去的周末再度爆發交通擠塞；有車主分析指，新口岸因缺乏舊口岸的港深緩衝路段，車輛被迫高度集中於港方大樓空地，便易倒灌至新田公路，加上「一次通關」電腦系統偶有故障須手動核對證件，以及上落客區空間狹窄如「死胡同」，均令通關時間大幅延長。他建議當局毋須將所有口岸改為通宵運作，只須將車流量大且四通八達的深圳灣口岸服務時間延長兩小時至凌晨2時，便能有效分流深夜高峰車流並徹底紓緩新皇崗口岸的壓力。

香港非專利巴士聯會：設巴士專用線 香港非專利巴士聯會主席蔡順基指出，周末大量「白牌車」非法載客加劇擠塞，致市區往新皇崗直通巴車程由35分鐘飆升至1.5小時。他解釋，原可避開新田交匯處的專用路段被的士及白牌車佔用，引致車龍倒灌；建議當局於大型活動及尖峰時段在新田公路劃設「巴士專用線」，並派警員在關鍵路口嚴厲執法，防止私家車佔道。政府表示，為應對本周末萬聖節及演唱會的跨境高峰，會沿用行之有效的跨部門協作機制，皇崗口岸指揮站將提早開放全數車道櫃枱並加派警力。警方會實施交通管制及緩衝區分流，運輸署督導公共交通加密班次，保安局則透過「口岸通」發布即時資訊，呼籲旅客錯峰出行。政府又指，一直十分關注利用汽車作非法出租或取酬載客的情況，強調會繼續加強執法工作，在各區打擊非法出租或取酬載客。