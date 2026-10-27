香港航空、友和香港及百老滙資料外洩　方保僑：或源於第三方客服平台漏洞(更新)

有市民收到自稱香港航空及友和的客服來電，訛稱航班取消或包裹損壞，安排退款，騙徒能道出事主個人資料。私隱專員公署表示本月2日接獲香港航空的資料外洩事故通報。初步資料顯示有815名於今年9月29日至10月22日期間出發的乘客接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線。

友和客戶地址懷疑外洩

此外，私隱專員公署於本月5日接獲友和香港的資料外洩事故通報。初步資料顯示有790名曾於今年9月29日至10月12日下訂單的客戶接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、送貨地址、訂單編號及購買產品詳情。

另一方面，私隱專員公署於昨日接獲百老滙攝影器材的資料外洩事故通報。客戶接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、購買產品、付款金額等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，是次三間不同行業的公司，在9月底至10月同一時段內的客戶同時接獲精準詐騙來電，騙徒能準確說出姓名、航班編號、訂單產品及付款金額，手法均為假冒客服以航班取消或包裹損壞為由要求退款驗證。此種高度一致的模式，反映外洩源頭極有可能並非三間公司各自被入侵，而是共用的第三方客戶服務、短訊或物流通知平台出現漏洞，屬於典型的供應鏈攻擊。