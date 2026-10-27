葵涌大隴街現鼠蹤　食環署調派「夜鼠隊」兩月捉近60隻活鼠

因應近日葵涌大隴街休憩花園斜坡發現多個鼠洞，食環署已連日加強附近由本署管理的垃圾站及公眾地方的清潔和防治鼠患工作，並就斜坡鼠患向場地主管部門康文署提供專業意見，協助從源頭處理問題。食環署今早(26日)聯同立法會議員及兩位葵青區議員，到大隴街垃圾站及周邊公眾地方實地視察，了解防鼠工作及跟進措施。

為減少老鼠的食物來源、藏匿地方及活動機會，食環署已採取多項針對性措施，包括加強垃圾站日常清潔，增加垃圾收集頻次，減少垃圾積聚及滿溢情況；檢查、維修及加強現有擋鼠設施；加強巡查附近食肆及商戶，提醒負責人妥善處理食物殘渣和垃圾，做好日常防鼠措施，並向業界和市民加強宣傳環境衞生的重要性。另外，署方調派「夜鼠隊」加強夜間防鼠滅鼠工作，在垃圾站及附近公眾地方針對鼠隻活動位置設置捕鼠器及鼠餌。過去兩個月，食環署已在該垃圾站及周邊公眾地方捕獲近60隻活鼠，並會繼續按現場鼠患情況調整部署。

大隴街休憩花園及涉事斜坡由康文署負責場地管理，其日常環境衞生、防鼠滅鼠及持續監察工作，均須由場地主管部門主動安排及跟進。至於斜坡的工程保養維修，則按既定分工由負責部門處理。食環署作為防治鼠患的專業部門，會按實際風險提供技術意見、巡查及跟進鼠患情況，並與場地主管部門保持溝通，促請其採取適切措施及檢視成效。