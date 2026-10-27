新皇崗口岸｜周末交通擠塞　李耀培剖析漏斗形設計形成天然樽頸

新皇崗口岸本月12日啟用，萬聖節前夕活動與啟德體育園演唱會令周末深夜出現大擠塞。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早(27日)在電台節目表示，雖然香港段的道路指示與交匯處路牌在測試後已改善得相當清晰，但今次大塞車其實亦是預期範圍內。
李耀培解釋，口岸交通的設計存在兩大先天局限。新皇崗大樓在深圳段與香港段均呈現「漏斗形」設計，當車輛駛近大樓時，路面會驟然收窄至只有一至兩條車道直上大樓，所形成的「天然樽頸」是導致車流瞬間倒灌的主因。香港段目前設有一條長達3公里的引道以及一個大型「車輛緩衝區」，但深圳返回香港方向卻完全沒有，一旦日後深宵南下返港車潮爆發，深圳將面臨比更嚴重的全面癱瘓。
應優化管理動線與制定應變機制
李耀培又說，新皇崗口岸的五合一通道，其中兩個關卡設於深圳，之前已發現系統偶爾會慢下來，甚至出現個別車輛需要等待3至5分鐘。此外，由於通道狹窄，被卡住的車輛「無法倒車退後」，一輛車卡關即導致整條通道後方全面癱瘓，加上它們必須根據規定等到凌晨12點後皇崗口岸開放才能使用，導致大量車輛在深夜提早到達口岸外排隊，午夜鐘聲一響，龐大車流同時湧入。他強調，解決方案無須大興土木，重點在於優化管理動線與制定應變機制，包括廢除「車頭入、車尾出」設計，強制改為「流水式」上落客，不准車輛停泊等人，以及提早安排「車種分類」等。
倡特定日子延長深圳灣口岸通關
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在同一節目上亦分析，新皇崗口岸每小時設計容量僅為600多輛車，但周末高峰期湧入過千輛車，已嚴重超出道路設計上限，與紅隧超載的原理相同。面對本周六的萬聖節正日及「美酒佳餚巡禮」，他促請兩地政府緊密配合，在重大節慶日延長深圳灣口岸的開放時間。針對業界反映現場有大量「白牌車」爭路，他亦促請警方必須加強執法力度進行打擊，並建議政府必須將口岸實時交通資訊發佈至內地旅客常用的社交及地圖平台。只有讓內地旅客在出發前掌握第一手路況，才能有效引導他們留在市區消費，減少盲目湧向口岸的車流。