新皇崗口岸｜周末交通擠塞　李耀培剖析漏斗形設計形成天然樽頸

新皇崗口岸本月12日啟用，萬聖節前夕活動與啟德體育園演唱會令周末深夜出現大擠塞。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早(27日)在電台節目表示，雖然香港段的道路指示與交匯處路牌在測試後已改善得相當清晰，但今次大塞車其實亦是預期範圍內。

李耀培解釋，口岸交通的設計存在兩大先天局限。新皇崗大樓在深圳段與香港段均呈現「漏斗形」設計，當車輛駛近大樓時，路面會驟然收窄至只有一至兩條車道直上大樓，所形成的「天然樽頸」是導致車流瞬間倒灌的主因。香港段目前設有一條長達3公里的引道以及一個大型「車輛緩衝區」，但深圳返回香港方向卻完全沒有，一旦日後深宵南下返港車潮爆發，深圳將面臨比更嚴重的全面癱瘓。