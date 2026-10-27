筲箕灣地盤爆水管水柱如噴泉淹路　水務署稱不涉及水管老化 (有片)

今日(27日)早10時許，筲箕灣道西行線近新城街、潤民商業中心對一處路面地盤施工期間，懷疑受工程影響導致一條水管破裂，大量水湧出路面淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場有如一片澤國，駛經的車輛須涉水而行。從網上影片可見，鑿穿水管一刻大量黃泥水從地面噴出，約6米高水柱激射四周並發出沙沙巨響，三四秒過後水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。

餐廳至少損失數萬元

餐廳負責人梁先生表示，事發時有工地正在施工，懷疑工程期間鑿爆水管，湧出幾米高的水柱，洪水夾雜沙石湧入店內，水深一度浸至腳眼。他又說，店內的雪櫃、電掣都被浸壞，至少損失數萬元，亦未知何時可以恢復營業。