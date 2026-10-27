筲箕灣爆水管水柱如噴泉淹路　水務署：爭取午夜12時前恢復供水 (有片)

今日(27日)早10時許，筲箕灣道西行線近新城街、潤民商業中心對一處路面地盤施工期間，懷疑受工程影響導致一條水管破裂，大量水湧出路面淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場有如一片澤國，駛經的車輛須涉水而行。從網上影片可見，鑿穿水管一刻大量黃泥水從地面噴出，約6米高水柱激射四周並發出沙沙巨響，三四秒過後水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。
傍晚近6時，損毀的水管已取出，10多名穿著反光衣的工人將地底的泥挖出，一批新水管已經運抵現場，水務署正搶修，爭取午夜12時前完成維修及恢復供水。署方已安排超過10輛水車及100個水箱，並派出「供水特攻隊」，聯同路政署團隊於取水點為民提供協助，主動為有需要用戶及安老院送上水袋及樽裝水，當局會密切監察臨時供水的狀況，確保有足夠的取水點，直至用戶的食水供應恢復正常。水車的位置包括東威大廈、筲箕灣道324號及明華大廈C座等。大批市民排隊取水。有街坊說等待約20至30分鐘，部分人自備手推車到場取水。
餐廳至少損失數萬元
餐廳負責人梁先生表示，事發時有工地正在施工，懷疑工程期間鑿爆水管，湧出幾米高的水柱，洪水夾雜沙石湧入店內，水深一度浸至腳眼。他又說，店內的雪櫃、電掣都被浸壞，至少損失數萬元，亦未知何時可以恢復營業。
水務署公布，西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至香島一帶自今早11時起緊急停水，預計約1萬人受影響，正進行維修工作，預計午夜前恢復供水。署方早上收到路政署報告，地面有大量水湧出，約中午12時關上水掣。經調查後確定是一條直徑450毫米鑄鐵食水水管受損，涉事喉管約30年歷史，但認為今次事故由外力導致損毀，初步與水管老化無關。
安老院舍爆玻璃濺傷女院友
路政署表示，今次工程屬路面維修，理論上不涉及地底水管，會再詳細調查事故原因。另外，警方於上午近11時接獲報案，指上址附近一間安老院舍在爆水管時受事件波及，其玻璃窗爆裂濺傷一名年長女院友，她清醒由救護車送往東區醫院治理。