筲箕灣爆水管水柱如噴泉淹路　水務署：維修工程已經完成　食水供應陸續恢復

筲箕灣爆水管水柱如噴泉淹路 水務署：爭取午夜12時前恢復供水 (鍾式明攝)

今日(27日)早10時許，筲箕灣道西行線近新城街、潤民商業中心對一處路面地盤施工期間，懷疑受工程影響導致一條水管破裂，大量水湧出路面淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場有如一片澤國，駛經的車輛須涉水而行。從網上影片可見，鑿穿水管一刻大量黃泥水從地面噴出，約6米高水柱激射四周並發出沙沙巨響，三四秒過後水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。 水務署表示，經工程團隊的搶修，筲箕灣道因其他承建商的道路維修工程意外受損的緊急水管維修工程已經完成，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應已於今日(27日) 晚上9時半起陸續恢復正常。

由於事故涉及龐大而複雜的供水管網，實際用戶恢復供水時間可因地勢、位置、管道情況、所在樓層等等差異而有所不同。而按過往經驗，一些位於供水管網末端或地勢較高的用戶可能需要3至4小時才能有供水到達。我們會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的水車及水箱，直至用戶的食水供應恢復正常。 供水初期用水或呈奶白色或稍為混濁 由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。我們建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

署方衷心感謝東區民政處、區議員、關愛隊及路政署的協調，加派人手以協助在現場的臨時供水服務，亦感謝所有受影響市民的體諒

傍晚近6時，損毀的水管已取出，10多名穿著反光衣的工人將地底的泥挖出，一批新水管已經運抵現場，水務署正搶修，爭取午夜12時前完成維修及恢復供水。署方已安排超過10輛水車及100個水箱，並派出「供水特攻隊」，聯同路政署團隊於取水點為民提供協助，主動為有需要用戶及安老院送上水袋及樽裝水，當局會密切監察臨時供水的狀況，確保有足夠的取水點，直至用戶的食水供應恢復正常。水車的位置包括東威大廈、筲箕灣道324號及明華大廈C座等。大批市民排隊取水。有街坊說等待約20至30分鐘，部分人自備手推車到場取水。

直至晚上約8時半，現場工程人員透露，喉管接駁工作已大致完成，目前正重啟供水系統，個別樓宇或會間中恢復供水；不過由於仍需時間測試接駁位置有否出現漏水，整體維修工作尚未正式完成。 餐廳至少損失數萬元 餐廳負責人梁先生表示，事發時有工地正在施工，懷疑工程期間鑿爆水管，湧出幾米高的水柱，洪水夾雜沙石湧入店內，水深一度浸至腳眼。他又說，店內的雪櫃、電掣都被浸壞，至少損失數萬元，亦未知何時可以恢復營業。 水務署公布，西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至香島一帶自今早11時起緊急停水，預計約1萬人受影響，正進行維修工作，預計午夜前恢復供水。署方早上收到路政署報告，地面有大量水湧出，約中午12時關上水掣。經調查後確定是一條直徑450毫米鑄鐵食水水管受損，涉事喉管約30年歷史，但認為今次事故由外力導致損毀，初步與水管老化無關。

安老院舍爆玻璃濺傷女院友 路政署表示，今次工程屬路面維修，理論上不涉及地底水管，會再詳細調查事故原因。另外，警方於上午近11時接獲報案，指上址附近一間安老院舍在爆水管時受事件波及，其玻璃窗爆裂濺傷一名年長女院友，她清醒由救護車送往東區醫院治理。