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出版：2026-Oct-27 12:03
更新：2026-Oct-27 12:03

港鐵藍田站連續兩日起火 揭絕緣膠失效短路及電纜過熱

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藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供)

藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供)

港鐵藍田站本月13日及14日連續兩日發生起火事故。運輸及物流局和港鐵今日（27日）向立法會提交文件，指初步調查發現涉及絕緣膠失效引致短路，以及電纜過熱冒煙。兩宗事故均在繁忙時間令列車服務延誤，港鐵須按機制罰款。

港鐵已檢查所有行車線全部同類型絕緣膠，未發現異常，並會加強定期檢查、清潔及研究引入物聯網感應器持續監察；亦已重新接駁藍田站的接地匯流排及更換受損電纜，並正在檢查所有設有便攜式接地開關的車站。

港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供) 藍田站路軌旁道岔有絕緣膠短路起火。(港鐵提供) 港鐵藍田站月台有設備冒煙，一度暫時關閉。港鐵及消防人員正在現場處理。(Threads) 港鐵藍田站月台有設備冒煙，一度暫時關閉。港鐵及消防人員正在現場處理。(Threads)

10月13日傍晚下班繁忙時間，綫藍田站路軌突然起火。初步調查發現近藍田站道岔轉轍器組件間的一件絕緣膠失效，令列車牽引回路與車站接地之間導電引致短路，產生高電流、火花及起火。現階段調查主要循兩個方向研究成因，第一是涉事組件的物料狀況，第二是現場環境和其他因素有否影響組件的絕緣效能。港鐵公司正聯同專家進行相關技術及實驗室測試，以進一步確定事故成因。

10月14日藍田站機房有電線過熱冒煙，初步調查發現，涉事電機房內一個接地匯流排的接駁位置耗損，長時間及高電流通過時加重負荷，令耗損加快，加上相關匯流排接駁在高負荷情況下有局限。因此，電流未有完全經原定路徑流向接地網，而改經其他接地路徑流走。持續的較大電流令相關電纜接地部件過熱及冒煙。

須按機制提供車費優惠補償

根據現行「服務表現回贈」機制，服務延誤31分鐘或以上，須透過票價優惠回饋乘客。兩宗事故均在繁忙時間影響列車服務，港鐵公司須按機制撥出的款項亦包括繁忙時間的額外款額，以更確切反映事故對乘客的影響。相關罰款會撥入「服務表現回贈」帳戶。根據現行機制，當帳戶每累積滿2,500萬元，港鐵會在特定周末安排一天「特別車費日」。最近一次「特別車費日」在10月24日舉行，當日提供半價車費優惠。

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