私隱公署發布智能眼鏡指引　倡只收集所需資料及避免持續攝錄

用戶在使用智能眼鏡時，如涉及收集和使用個人資料，應留意並遵從《個人資料（私隱）條例》下的相關規定。（私隱專員公署）

人工智能（AI）及穿戴式科技迅速發展，智能眼鏡亦應運而生，可在他人難以察覺的情況下拍照、錄影或錄音，帶來較高的個人資料私隱風險。個人資料私隱專員公署發布有關智能眼鏡的指引，協助公眾了解誤用智能眼鏡可能帶來的個人資料私隱風險，並在使用智能眼鏡時採取良好的行事方式以保障個人資料私隱。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，智能眼鏡可在他人不易察覺的情況下拍照、錄影或錄音，或會增加過度收集或以隱蔽方式收集個人資料的風險。智能眼鏡所收集的照片、影像、聲音及其他資料，更可能被AI系統分析及處理，從而帶來額外的私隱風險。用戶在使用智能眼鏡時，如涉及收集和使用個人資料，應留意並遵從《個人資料（私隱）條例》下的相關規定，並時刻以尊重私隱的態度使用有關裝置。