私隱公署發布智能眼鏡指引　倡只收集所需資料及避免持續攝錄

人工智能（AI）及穿戴式科技迅速發展，智能眼鏡亦應運而生，可在他人難以察覺的情況下拍照、錄影或錄音，帶來較高的個人資料私隱風險。個人資料私隱專員公署發布有關智能眼鏡的指引，協助公眾了解誤用智能眼鏡可能帶來的個人資料私隱風險，並在使用智能眼鏡時採取良好的行事方式以保障個人資料私隱。
個人資料私隱專員鍾麗玲表示，智能眼鏡可在他人不易察覺的情況下拍照、錄影或錄音，或會增加過度收集或以隱蔽方式收集個人資料的風險。智能眼鏡所收集的照片、影像、聲音及其他資料，更可能被AI系統分析及處理，從而帶來額外的私隱風險。用戶在使用智能眼鏡時，如涉及收集和使用個人資料，應留意並遵從《個人資料（私隱）條例》下的相關規定，並時刻以尊重私隱的態度使用有關裝置。
避免在醫院及更衣室使用
指引說，使用智能眼鏡前仔細閱讀產品及服務供應商的私隱政策，了解產品將如何使用資料、保留多久，以及會否與第三方分享；檢視私隱設定，盡量限制將所收集的資料與第三方服務供應商分享；避免在公眾有合理期望享有私隱的地方，例如醫院、診所及更衣室，使用智能眼鏡或啟動攝錄功能；切勿以智能眼鏡作出違法行為，包括非法拍攝私密影像及在受限制地點攝錄；拍攝或錄影目標人士前先通知對方；只收集擬使用目的所需的個人資料，避免過度或持續攝錄，並在無需要時關閉攝錄功能等。
公署亦提出，在網上或向第三方分享由智能眼鏡所攝錄的照片、影片或錄音前，應小心考慮會否構成在未經他人同意下披露他人的個人資料；以及刪除智能眼鏡所收集而不再需要的資料。