蔡天鳳碎屍案｜地產經紀：蔡指有權賣樓　如傾掂價「姓鄺嘅會出嚟簽名」

28歲模特兒蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日（27日）踏入第24日審訊。有地產經紀作供，指稱蔡天鳳積極求售涉案的加多利山單位，對於單位登記在「鄺先生」名下，蔡強調自己有權賣樓：「如果傾掂價，個姓鄺嘅會出嚟簽名。」
地產經紀留少郎供稱，蔡天鳳於2022年11月7日以微信首次主動聯絡他，指欲以7500萬元出售加多利山單位，一個月後減價至6700萬，及將佣金由1%提高至1.5%。他得悉單位的註冊業主為鄺球，指蔡曾向他稱「簽了委託書用我個名交收」，但蔡並無向他發送電子委託書副本；二人自2022年12月7日後再無聯絡。
另一地產經紀湯榮幸供稱，2023年2月16日有朋友介紹名為「花姐」的女子予他，即蔡天鳳母親張燕花。張稱打算出售加多利山單位。湯於用日與張燕花及蔡天鳳到加多利山單位參觀，蔡稱打算以6700萬出售單位。湯指查閱註冊系統，發現單位業主為「鄺先生」，蔡天鳳則稱由她負責出售單位。湯形容蔡天鳳積極主動出售單位，「佢話絕對負責同決定賣層樓」，他稱層樓非由她持有，蔡回應「層樓如果傾掂價，個姓鄺嘅會出嚟簽名」。
另外，控方傳召證人梁賢基作供，他向警方提供涉案龍尾村單位的閉路電視片段。梁稱，他於2019年因保安理由在單位外安裝兩部閉路電視，一部拍攝球場，另一部拍攝單位對出空地。兩部攝錄機均具有攝影及錄音功能，確認於2023年2月，閉路電視鏡頭正常運作，並於2月24日在警方要求下提供記憶卡。