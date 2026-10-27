蔡天鳳碎屍案｜地產經紀：蔡指有權賣樓　如傾掂價「姓鄺嘅會出嚟簽名」

地產經紀留少郎供稱，蔡天鳳於2022年11月7日以微信首次主動聯絡他，指欲以7500萬元出售加多利山單位，一個月後減價至6700萬，及將佣金由1%提高至1.5%。他得悉單位的註冊業主為鄺球，指蔡曾向他稱「簽了委託書用我個名交收」，但蔡並無向他發送電子委託書副本；二人自2022年12月7日後再無聯絡。

另一地產經紀湯榮幸供稱，2023年2月16日有朋友介紹名為「花姐」的女子予他，即蔡天鳳母親張燕花。張稱打算出售加多利山單位。湯於用日與張燕花及蔡天鳳到加多利山單位參觀，蔡稱打算以6700萬出售單位。湯指查閱註冊系統，發現單位業主為「鄺先生」，蔡天鳳則稱由她負責出售單位。湯形容蔡天鳳積極主動出售單位，「佢話絕對負責同決定賣層樓」，他稱層樓非由她持有，蔡回應「層樓如果傾掂價，個姓鄺嘅會出嚟簽名」。