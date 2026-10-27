蔡天鳳碎屍案｜警破門見膠箱有砧板肉碎內臟 雪櫃發現雙腿殘肢後封鎖現場(更新)

蔡天鳳

28歲模特兒蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日（27日）踏入第24日審訊。有地產經紀作供，指稱蔡天鳳積極求售涉案的加多利山單位，對於單位登記在「鄺先生」名下，蔡強調自己有權賣樓：「如果傾掂價，個姓鄺嘅會出嚟簽名。」

地產經紀：蔡指有權賣樓 如傾掂價「姓鄺嘅會出嚟簽名」 地產經紀留少郎供稱，蔡天鳳於2022年11月7日以微信首次主動聯絡他，指欲以7500萬元出售加多利山單位，一個月後減價至6700萬，及將佣金由1%提高至1.5%。他得悉單位的註冊業主為鄺球，指蔡曾向他稱「簽了委託書用我個名交收」，但蔡並無向他發送電子委託書副本；二人自2022年12月7日後再無聯絡。 另一地產經紀湯榮幸供稱，2023年2月16日有朋友介紹名為「花姐」的女子予他，即蔡天鳳母親張燕花。張稱打算出售加多利山單位。湯於用日與張燕花及蔡天鳳到加多利山單位參觀，蔡稱打算以6700萬出售單位。湯指查閱註冊系統，發現單位業主為「鄺先生」，蔡天鳳則稱由她負責出售單位。湯形容蔡天鳳積極主動出售單位，「佢話絕對負責同決定賣層樓」，他稱層樓非由她持有，蔡回應「層樓如果傾掂價，個姓鄺嘅會出嚟簽名」。

另外，控方傳召證人梁賢基作供，他向警方提供涉案龍尾村單位的閉路電視片段。梁稱，他於2019年因保安理由在單位外安裝兩部閉路電視，一部拍攝球場，另一部拍攝單位對出空地。兩部攝錄機均具有攝影及錄音功能，確認於2023年2月，閉路電視鏡頭正常運作，並於2月24日在警方要求下提供記憶卡。 五金店員：鄺港傑買圓頭鎚及膠紙 選購時作敲打手勢 九龍城祥發號五金店時任店員周偉成出庭作供，指鄺港傑購買圓頭鎚及膠紙等工具，選購時曾作出類似敲打的手勢。周供稱，鄺港傑在2023年2月15日到店選購了一把1磅重的圓頭鎚、兩卷黑色牛皮膠紙及一卷雙面膠紙。上述物品案發後在龍尾村案發單位被發現。

庭上播放當日五金店的閉路電視片段顯示，畫面顯示鄺港傑戴着口罩步入五金店與周交談，期間不時撓頭、做出敲打的手勢，周隨後取出兩卷黑色牛皮紙膠帶及一把圓頭鎚交給對方。惟周表示記不起當日雙方交談的內容，相信對方是向自己闡述想購買的工具。 陪審團及控辯大狀觀察涉案圓頭鎚細節，及戴上塑膠手套感受重量。辯方提問1磅重的圓頭鎚通常有何用處？周回應稱多數用來「揼釘」，如用力也可能拗彎金屬物，「唔知個客想用嚟做咩嘢」。辯方續指涉案圓頭鎚手柄較短，問周其他店舖會否出售短柄錘、最輕的有角錘有多重？周表示不清楚，惟確認鄺港傑到店時，該店有出售1磅、2磅、3磅等重量的鎚。

煮食爐上兩個湯煲 「隱約見到橙色液體」 西九龍重案組警員周偉雄憶述，他在2023年2月24日下午4時許收到上級指示，指曾接載過蔡天鳳的私家車曾在大埔龍尾村出現，相信單位曾藏匿過死者，陳與同事趕往現場，單位正門大閘和趟門都被鎖上，需要破門進入，發現客廳放置餐桌、沙發及雪櫃，窗戶被封上，窗簾亦拉上。 陳指單位有兩間睡房，大房有藍色帳篷放置透明膠箱，「我隱約見到有個啡色嘅砧板，砧板上面同埋膠箱入面有啲肉同內臟」，陳隨後發現兩張圓凳，上面放置了面罩、清潔用具及電鋸，電鋸及刀鋒上亦沾有肉碎。陳指「當見到個黑色面罩嘅時候，開始發覺到有少少唔尋常」，因為普通單位不會有藍色覆蓋物鋪在牆身。

陳步入浴室時發現廁所牆邊掛了兩件深藍色雨褸，以及一個黑色面罩，淋浴間發現一個灰色長方形桶，內有人體殘骸浮在水面。陳形容，單位散發「好濃烈香精氣味」，形容類似空氣清新劑氣味。 陳進入廚房後發現煮食爐上有兩個銀色湯煲，透過透明煲蓋望入煲內，「隱約見到有啲橙色嘅液體」。陳遂打開在沙發後的雪櫃，下層發現兩袋黑色垃圾袋，每個袋內分開放有一隻人體腳部殘肢。陳立即通知上級認為有充分理由相信單位為謀殺案現場，故要求封鎖現場，並通知法醫、政府化驗所、鑑證科等人員到場檢驗。