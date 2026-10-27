「北都大學城」與「政產學研投」之《全球大學校長及領袖高峰會2026》 一連兩日會展舉行

由香港對外交流友好協會主辦的「北都大學城」與「政產學研投」之《全球大學校長及領袖高峰會2026》，將於今日起(10月27日) 一連兩日在香港會議展覽中心舉行。是次高峰會將探討以北都大學城為主軸的高等教育議題，並會舉行一場關於法律制度及培育青年人兩大主題的會議。 今早舉行的高峰會開幕禮，邀請到香港特別行政區行政長官李家超擔任主禮嘉賓，其他主禮嘉賓包括立法會主席李慧琼議員、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(中聯辦)張勇副主任、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署張長偉副特派員、中國人民對外友好協會袁敏道副會長、立法會議員、香港對外交流友好協會創會主席兼行政總裁梁美芬教授，以及大學教育資助委員會(教資會)主席雷添良先生。

匯聚本地及環球大學代表 促進國際交流 是次高峰會再次獲教資會全力支持，除了本港10間大學，包括八間教資會資助大學以及都會大學和恒生大學的積極參興外；亦有全球超過50間來自20多個國家及地區大學的校長或管理層專程來港出席及分享，他們分別來自北美、歐洲、亞洲，中東、非洲及一帶一路國家，當中包括美國哈佛大學、英國劍橋大學、新加坡南洋理工大學、希臘雅典經濟與商業大學以及沙特阿拉伯烏姆·庫拉大學等等多間學府，正好為本港大專院校適時搭建一個交流平台，並讓海外的大學校長或管理層親身認識到香港教育的非凡成就及優越制度，藉此說好「香港教育」故事。今次亦邀請海外大學的管理層推薦一位優秀學生代表隨團參與，讓學生可了解香港的機遇及發展以至國際化師資，藉此強化香港的「留學品牌」。

政商代表主講 推北都大學城 今屆高峰會請來多位香港丶國內及海外學者任主講嘉賓外，五位本港的決策局局長亦會擔任重點講者，當中包括在今天(10月27日)發言的教育局局長蔡若蓮、財經事務及庫務局局長許正宇，以及於明天(10月28日)主講的創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡等。他們將會就北都發展、本港高等院校的產學協作、人才資本等相關議題主講。另有多位商界代表亦應邀出席峰會並主講，包括香港總商會、香港中華廠商聯合會及銀行代表，以及新田科技城公司董事局主席查毅超博士，政產學研投聚首一堂交流商討，有助加速商界參與北都的發展，並推動大學科研成果產業化。

本屆教育論壇以「北都大學城」與「政產學研投」為主題，聚焦商討熱門北都大學城，並涵蓋高等教育、人力資本、人工智能與社會責任等十個環節，分別由本港多間大學校長或管理層主持。於明天( 10月28日)則會在另一個會場舉行兩個邊會，分別探討在一國兩制下香港作為國際法律樞紐的角色，以[跨世代高端人才對話等跨界別議題。青年人峰會旨在匯聚不同界別的領袖與新一代同場交流，講者包括立法會議員江旻憓，以及Laurence Brahm(龍安志，《朱鎔基傳：朱鎔基與現代中國的轉型》的作者)等。

此外，法律邊會將集中討論一國兩制如何獻中國發展大局以及香港作為「一帶一路」沿線的國際法律樞紐，星級講者有中聯辦法律部部長劉春華先生、浙江大學王貴國教授、國際調解院秘書長鄭若驊教授、律政司副司長張國鈞博士、立法會議員梁美芬教授等。