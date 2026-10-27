將軍澳35歲男子被斬頭手受傷，警拘3青年疑因非法燃油利益糾紛施襲。

上周四(22日)凌晨時分，警方接獲將軍澳醫院醫務人員通報，指一名35歲本地男子自行前往醫院求醫，期間發現該名男子身上有多處可疑刀傷。初步調查顯示，該名男子在上周三(21日)晚上約11時，駕駛一輛輕型貨車停泊於將軍澳駿日街等候期間，突然被3名男子持刀襲擊，導致其額頭、面頰及雙手多處受刀傷。該名男子隨後駕駛貨車離開現場前往醫院求醫，經手術治療後目前情況穩定，無生命危險。
警方在搜查受害人的輕型貨車期間，於車內檢獲懷疑未完稅汽油及一批輸油工具，隨即聯絡消防處到場跟進。經調查後，消防處人員已檢走車上約150公升懷疑未完稅燃油，並擬就涉嫌非法儲存及轉注燃油向受害人作出檢控。根據警方調查，案發地點將軍澳工業區一帶過往曾有非法燃油活動，警方不排除今次傷人案與非法燃油活動的利益糾紛有關。
3名被捕青年均有三合會背景
將軍澳反黑組接手調查後，透過情報分析及翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定3名襲擊者身份。探員於上周五(23日)至昨日(26日)，分別在觀塘、黃大仙及油麻地展開拘捕行動，拘捕3名涉案本地男子，他們介乎16歲至19歲，均報稱無業，並且有三合會背景。其中兩人已被暫控「串謀意圖傷人」罪，昨日在觀塘裁判法院提堂，其餘一人現正被扣留調查，稍後時間會被檢控。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。
截中型貨車檢2.6萬元未完稅柴油
另外，將軍澳警區聯同消防處昨日(26日)採取聯合行動，打擊將軍澳工業區一帶的非法燃油活動。行動期間，人員截查一輛中型貨車，並於車內檢獲約750公升懷疑未完稅柴油，市值約2.6萬元。當中一名25歲本地貨車司機涉嫌違反「非法儲存燃油」相關罪行，案件已交由消防處作進一步跟進及調查。