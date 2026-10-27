將軍澳35歲男子被斬頭手受傷，警拘3青年疑因非法燃油利益糾紛施襲。

上周四(22日)凌晨時分，警方接獲將軍澳醫院醫務人員通報，指一名35歲本地男子自行前往醫院求醫，期間發現該名男子身上有多處可疑刀傷。初步調查顯示，該名男子在上周三(21日)晚上約11時，駕駛一輛輕型貨車停泊於將軍澳駿日街等候期間，突然被3名男子持刀襲擊，導致其額頭、面頰及雙手多處受刀傷。該名男子隨後駕駛貨車離開現場前往醫院求醫，經手術治療後目前情況穩定，無生命危險。

警方在搜查受害人的輕型貨車期間，於車內檢獲懷疑未完稅汽油及一批輸油工具，隨即聯絡消防處到場跟進。經調查後，消防處人員已檢走車上約150公升懷疑未完稅燃油，並擬就涉嫌非法儲存及轉注燃油向受害人作出檢控。根據警方調查，案發地點將軍澳工業區一帶過往曾有非法燃油活動，警方不排除今次傷人案與非法燃油活動的利益糾紛有關。