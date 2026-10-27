近三成SEN學童曾自傷　家長主動尋求支援助降低風險

特殊教育需要（SEN）兒童在成長過程中常面臨情緒與社交適應挑戰。協康會與浸大今日（27日）公佈「SEN學童自傷警號調查」結果，發現近三成受訪SEN學童曾出現自我傷害行為，包括撞擊、咬傷自己等。研究亦指出，家長的情緒調節能力、應對方式，與學童自傷風險息息相關，若家長願意與兒童一起主動尋求支援，兒童出現有關行為風險降低，因此支援家長同樣是支援SEN兒童的重要一環。 協康會聯同香港浸會大學社會工作系，去年4月開始至今年年初進行研究，共收集100個育有6至18歲SEN學童的家庭數據。結果顯示，29%受訪學童曾出現自傷行為，其中以撞擊或拍打自己最常見，佔58.7%，其次為咬傷、掐傷或嚴重抓傷自己，佔34.5%。研究亦指出，53%受訪學童在情緒功能方面存在風險，51%在社交功能方面面臨挑戰。

家長處理方式與兒童自傷風險相關 研究亦發現，當兒童情緒出現波動時，若家長經常即時帶兒童離開現場逃避刺激，或以反覆聚焦負面事件來處理子女情緒，學童自傷風險會顯著上升；相反，若家長願意主動向親友或專業人士尋求支援，學童自傷風險則會相對降低。 香港浸會大學社會工作系助理教授莊曉宇解釋，反覆聚焦負面事件，易誘發及加劇SEN兒童抑鬱等負面情緒。在缺乏適當情緒管理技能下，部分SEN兒童選擇自傷方法以紓發情緒。另外，她建議，若SEN兒童在公眾場所出現情緒波動時，家長帶兒童離開現場後，應耐心引導與溝通，降低極端行為發生的機會，同時希望公眾於公共地方見SEN家庭有突發狀況，能給予空間和包容。

自閉兒童撞公園硬物發洩 家長「見招拆招」 育有9歲自閉症兒子的家長Mimi分享，兒子自小受焦慮情緒困擾，對他人言語及目光特別敏感，去年四年級開始更出現撼頭、咬手的自傷行為。Mimi憶述，曾帶兒子到公園遊玩時，兒子因不懂如何與其他小朋友溝通而爭執，他更撞擊公園硬物發泄情緒，她當時即時拉住兒子，嘗試用不同方法引導他冷靜下來。 Mimi直言，最初發現兒子有自傷行為非常震驚與心痛。至參加協康會家長課程後，學懂先冷靜自己，再以溫柔回應「見招拆招」。後來兒子參與情緒及社交支援小組，逐漸學會透過文字、圖畫及言語表達感受，情緒調控能力明顯進步，自傷行為大幅減少。

為全方位支援SEN家長的情緒需要，浸大獲醫務衞生局「醫療衞生研究基金」資助，研發專為SEN家長而設的手機應用程式「心晴伴遊」，該程式結合認知行為治療與正向心理學，提供每日情緒記錄、情緒急救技巧等功能。計劃將於11月初招募90位SEN學童家長率先試用，預計明年正式推出。