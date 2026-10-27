區議員施駿興「衰十一」11.3判刑 辯方求情：與事主差距10年「未至於好嚴重」

元朗區議員施駿興 (施駿興FB)

元朗區議員施駿興被裁定與16歲以下女童非法性交（俗稱衰十一）罪成，今日（27日）處理求情，法官陳廣池將判刑押後至11月3日，施繼續還押，庭上提及控方擬就非禮罪的無罪裁決提上訴。辯方求情指，施過往20年的努力貢獻將因本案毀於一旦，政治生涯終結；強調他與事主年齡差距10年，「未至於好嚴重」，盼考慮案發久遠，兩人當時為情侶而輕判。 控罪指，施駿興（現年39歲）於2008年11月某日在土瓜灣高山道公園非禮11歲女童X；2011年3月14日在天水圍某單位與13歲女童X非法性交，他於9月14日被裁定與年齡在16歲以下的女童非法性交罪成，非禮罪不成立。控方引述被告背景指，被告已婚，在本案之前無刑事定罪紀錄。

妻子求情信稱被告是好丈夫 辯方求情指，被告約20年前修讀平面及多媒體設計高級文憑後從事舞台設計工作，其後努力進修，包括以遙距方式修讀碩士課程。他2019年結婚，2020年成為時任立法會議員馬逢國的議員助理和聯絡主任等，又協助爭取把文化演藝界納入政府防疫抗疫基金計劃。後來被告的妻子2023年遇上交通意外而未能全職工作，被告成為唯一經濟支柱，妻子在求情信稱被告是服務市民和照顧家庭的好丈夫。 被告2024年當選區議員後，協助市民處理區內衛生及漏水問題等，獲市民寫感謝信。辯方指他在面對審訊的艱難情况下仍盡責地服務市民，包括協助籌備「元朗區日夜都繽紛」相關活動。辯方稱，本案指稱的控罪日期為被告23歲時，事件與他的區議員職權無關，但本案會摧毀他約20年來的努力和前途。

辯方續求情，本案唯一加刑因素為被告沒使用安全套，但「沒體內射精」。陳官指不解，「冇體內射精唔等於冇晒懷孕機會」，辯方回應「所以話大大減低咗（懷孕機會）」，強調沒證據顯示被告有性病。 二人案發後比過往更甜蜜 辯方指被告與事主年齡差距10年，「未至於好嚴重嘅年齡差距，甚至可以話年齡差距短一啲嘅」，加上在2011年事發時兩人是情侶，事主同意性行為，二人案發後比過往更甜蜜，最後於 2012年分手。被告沒威逼利誘，亦沒有拍攝、錄影性行為過程，沒有戀童癖，往後亦沒有再和任何年幼女孩發展關係，沒有任何重犯機會，希望法庭考慮事件發生久遠，被告多年來社會貢獻、正面良好品格，將會承受嘅代價非常沉重，望從輕發落。

案件編號:DCCC907/2024