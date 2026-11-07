早期僅30張病床 高峰期兩名孕婦共享一床 100年前的香港嬰孩死亡率非常高。翻查醫學史和殖民衞生文獻，19世紀末至20世紀初、香港鼠疫流行的前後年代，華人未滿1歲的死亡率可能高達70%至90%。 當時的華人普遍仍對西醫存有疑慮，產婦分娩大多找家人或「執媽」（接生婆）接生，然而惡劣擠逼的衞生環境、未經消毒的器具、臍帶不潔處理、嬰兒感染破傷風、簡陋的設備，往往令產婦和初生嬰兒面臨極大的傳染病及失救風險。贊育醫院正是在這場與死神的搏鬥中應運而生。

贊育醫院的出現，將現代化西醫接生技術與無菌衞生標準引入產房，令難產風險大大減低，逐漸建立華人對西方醫療的信心。隨着愈來愈多華人婦女前往贊育待產，醫院需求很快變得殷切，設施亦開始不夠用。 早期的贊育醫院只有30張病床，高峰期需要兩名孕婦共用一床。到了1941年，進入贊育醫院分娩的產婦更高達4,000人，佔全港出生人口十分之一，數目驚人。 為了應付進一步攀升的戰後出生率，贊育醫院在1955年搬遷到西營盤醫院道的7層高新址中，後來更進一步轉型為只接收高危孕婦個案的醫院，專門處理第一胎或五胎以上、或患有慢性病的孕婦等。

新古典主義紅磚大樓 配清代翰林題字楹聯 至於舊贊育醫院大樓，則在1961年起改作社區中心，如今是中醫診所、婦女中心、童軍會址、街坊福利會等非政府機構的所在，並在2026年初正式榮升為香港法定古蹟。 百年紅磚大樓採用新古典主義建築風格，沉穩的毛石基座、典雅的花崗石門廊，以及圍繞中央井道盤旋而上的螺旋形主樓梯，至今保存完好。 正門前，花崗石額上保留了清朝探花陳伯陶以楷書所題的「贊育醫院」；圓柱兩側，則刻有清代翰林賴際熙的楹聯：「好生之謂德，保赤以為懷」（意指珍惜生命，愛護幼小）。這句說話，套用到今天依舊歷久彌新。

每個誕生都是奇蹟。百年前香港出生的嬰孩，10人之中不到3人能活過1歲，很多人一出生便要告別懷胎十月的母親。贊育醫院引領的產科現代化風潮，令嬰孩夭折率大大降低。雖然如今贊育醫院再沒產房，分娩及住院服務早已遷移至瑪麗醫院，但眼前的每一塊紅磚，都記載着人類對生命繁衍最原始的敬畏，以及父母對子女最真摯的溫柔。 舊贊育醫院主樓（西區社區中心）資料 地址：香港西營盤西邊街36A號

開放時間：9am-10pm

註：大樓現為社區中心及多個機構辦事處，參觀時請保持安靜。