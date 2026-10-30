從球場到社區 賽馬會社區高爾夫球計劃延續推廣高球文化

「今日好開心，因為第一次可以與國際頂尖專業高球手打高爾夫球。」就讀四年級的陳同學興奮地說。她不但有機會近距離與世界級球手交流，更獲對方稱讚球技，令她信心大增，希望將來繼續發展這項運動。

這個難忘的經歷，來自香港賽馬會支持的「賽馬會社區高爾夫球計劃」。透過計劃下的社區參與活動，陳同學與其他學生在國際頂尖高球手到訪學校期間，向大師學習球技，感受高球魅力。 體育的價值，不僅在於競技，更在於啟發和改變人生。香港賽馬會今年首次以官方社區合作夥伴身份支持香港高爾夫球公開賽2026這項「M」品牌體育盛事。為期四天的賽事於10月25日在香港哥爾夫球會粉嶺球場圓滿結束，吸引數以萬計來自中國內地、本地及海外的觀眾入場。

作為官方社區合作夥伴，馬會透過其慈善信託基金撥款3,200萬港元予香港哥爾夫球會慈善基金有限公司，推行為期兩年的「賽馬會社區高爾夫球計劃」，把高球運動帶進社區，同時培訓本地青年球手，擴展賽事對社區的正面影響，預計每年能惠及超過25,000名學童、青少年和弱勢社群。 計劃除了讓更多年輕人接觸高爾夫球，也為有志發展這項運動的青少年帶來更多學習和交流機會。香港年輕球手馬皓軒（Andreas Ma）及蔡麗穎（Coco Tsoi）的故事，正正展現了體育如何為年輕人開拓更廣闊的發展空間。

患有罕見「先天手差異」的馬皓軒，沒有因身體上的限制而放棄自己熱愛的運動。憑藉堅毅和努力，他一步一步克服挑戰，在高爾夫球場上找到屬於自己的舞台。他的成長歷程不但展現體育共融的精神，也證明只要獲得適切支持和機會，每個年輕人都能夠追尋夢想、發揮潛能。

年僅14歲的馬皓軒指，他自小已對高爾夫球深感興趣，而由馬會支持的賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場，正是他第一次接觸這項運動地方。作為香港唯一的公眾高爾夫球設施，滘西洲一直致力讓不同背景人士接觸及參與高爾夫球運動。馬皓軒認為，這類公眾設施與馬會支持的社區計劃一樣十分重要，因爲這些措施均有助降低接觸高球的門檻，讓更多市民，尤其是基層及資源較少的年輕人，有機會接觸和學習這項運動。 作為「賽馬會社區高爾夫球計劃」的受惠者之一，馬皓軒在剛過去的星期透過職業業餘配對賽（Pro-Am）與專業球手同場較技，更有機會再次與偶像、殘疾高球世界排名第一的普珀特（Kipp Popert）見面交流。對他而言，這是一次既興奮又難能可貴的經歷。馬皓軒表示：「能再次見到普珀特，我感到非常興奮。對我來說，他是一位非常有啟發性的高爾夫球手，更是世界排名第一。能夠回來見到他真是一種福氣。」

另一名計劃受惠者蔡麗穎，曾是一名跆拳道選手，惟因訓練受傷，其後確診運動失調症。面對突如其來的打擊，她沒有放棄對體育的熱愛，而是選擇轉換跑道，投身高爾夫球運動，繼續追尋自己的體育夢想。

蔡麗穎亦透過計劃於上周參與職業業餘配對賽（Pro-Am），與職業球手同場作賽及交流。她形容這是一段難得的學習經歷，不僅讓她有機會近距離觀察頂尖球手的技術，更透過與他們交流汲取寶貴經驗，進一步提升球技。她又表示，能夠在香港哥爾夫球會粉嶺球場完成整個回合賽事，令她留下深刻印象。 馬會與香港哥爾夫球會緊密合作，透過「賽馬會社區高爾夫球計劃」推出一系列社區參與活動，包括校本活動、高爾夫球體驗、中學校際錦標賽、為不同能力年輕球手而設的大師班，以及向弱勢社群派發免費門票等，讓更多市民有機會認識和參與高爾夫球運動。

對學校而言，親身參與體育盛事同樣是寶貴的學習機會。參與計劃的聖公會榮真小學體育科科主任郭永雄老師表示，計劃安排學生到現場觀看賽事，讓他們有機會近距離感受國際高水平賽事的魅力，是十分難得的經歷。學生平日學習高爾夫球技巧固然重要，但親身入場觀賽，感受現場緊張刺激的氣氛，往往更能激發他們對這項運動的興趣。 郭老師認為，這些體驗有助學生更了解高爾夫球運動，甚至為未來生涯規劃帶來啟發。「當學生近距離觀賞頂級賽事和職業球手的表現時，或許會萌生更大的夢想。說不定將來有一天，他們也會立志成為職業球手，讓更多香港本地球手在國際賽事舞台上嶄露頭角。」

在賽事舉行前，多位國際頂尖球手到訪小學與學生交流，分享經驗和心得，啟發他們對高球運動的興趣。香港哥爾夫球會專業教練亦舉辦大師班，向不同背景及能力的青少年傳授技巧，推廣共融理念。

賽事期間，「賽馬會觀眾村」亦成為一家大小的熱門去處。馬會攤位設有推桿挑戰，讓入場人士親身體驗高球樂趣；CARE@hkjc義工隊成員則透過製作氣球公仔與觀眾互動，為現場增添歡樂氣氛。

除了社區活動外，一眾國際頂級球手訪港期間亦獲邀體驗香港的多元魅力，包括到跑馬地馬場欣賞「快活星期三」賽事等。這些活動有助推廣賽馬旅遊，並向世界展示香港的多元魅力。

馬會對賽事及相關計劃的支持，充分體現其推動本地體育發展的承諾。項目同時配合國家「十五五」規劃及《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃》，支持鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位、推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展。

由陳同學第一次與國際頂尖球手同場揮桿，到馬皓軒與偶像重聚並分享對高球的熱愛，這些難忘時刻都反映體育所帶來的正面力量。透過「賽馬會社區高爾夫球計劃」，高爾夫球不再只是球場上的競技項目，更成為連繫社區、啟發年輕人及推動共融的橋樑，讓這項國際體育盛事的影響力延伸至賽場以外，惠及更多不同背景的市民。

體育是馬會慈善重點捐助範疇之一。多年來，馬會積極推動本地體育全面發展，提升業界能力，讓更多人參與並投入體育活動，創造深遠而恆久的效益。於2025/26年度，馬會慈善信託基金以官方社區合作夥伴身分支持八項「M」品牌體育盛事，透過一系列專屬社區參與活動接觸超過91,000名受惠者。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上體育盛事的支持，有賴其獨特的價值創造模式，透過稅款、慈善捐款及就業機會，帶來可持續的經濟與社會價值，貢獻社群。

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