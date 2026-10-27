首席快樂官大獎2026　中華煤氣資深客服獲「快樂官」 居家護老管家推「陪診免扣假」同獲獎

打工仔是否快樂，往往不單看薪酬待遇，更取決於職場文化與團隊氛圍。在第六屆「首席快樂官欣賞大獎2026」中獲頒「我是職場首席快樂官」個人大獎的中華煤氣客服中心經理黎佩琼，入職逾20年由普通職員升至管理層。她直言公司帶來極大歸屬感與滿足感，而快樂的職場全賴互相支持的同事及體諒員工的公司文化。 黎佩琼坦言客戶服務工作壓力大，排解負能量的關鍵在於團隊傾訴與公司支援。回顧25年職涯，她最難忘多年前曾與同事主動協助一名行動不便的輪椅長者離開大廈，數日後長者家人特意送來西餅答謝。這份溫情令她深受感動，亦讓她從工作中獲得無可比擬的快樂與滿足。



員工福利應水漲船高 除了大企業，中小企同樣能築起快樂職場。榮獲「五大最快樂中小企大獎」的「居家護老管家」創辦人兼CEO林偉業認為，要讓員工投入工作，除了給予合理薪酬，工作意義與社會貢獻同樣關鍵。他指出，放假對打工仔至關重要，故公司推行「醫療免扣假」，凡員工需陪同家中長者或幼童睇醫生均不扣假，並會資助員工進修考牌。

林偉業坦言，雖然中小企福利難與大企相比，但須貫徹「水漲船高」理念，他已向團隊承諾，隨著業務達標將逐步提升醫療福利並擴至員工家屬，與員工共同成長。

何啟明：AI時代需重新定位價值 第六屆「首席快樂官欣賞大獎2026」由首席快樂官協會主辦，旨在嘉許企業在員工福祉與企業文化上的實踐。勞工及福利局副局長何啟明於頒獎禮致辭時表示，面對人工智能轉型，員工需重新定位自身價值，與公司共創幸福職場；協會榮譽顧問團主席梁賀琪亦指出，面對經濟挑戰，企業更應重視員工需求，強調「快樂文化不是成本，而是競爭力」，企業應透過尊重與信任與員工並肩成長。 全國政協委員、立法會議員邵家輝則表示，「讓同事開心，對公司的生產力、和諧及生意只會有幫助。」他強調，員工是企業的重要資產，讓他們有歸屬感、工作得開心並看見發展前景，是企業經營的重要一環，而令員工快樂往往不需要投入大量資源。他肯定首席快樂官協會持續推動職場快樂，期望將這份價值由企業傳揚至社會，讓快樂延伸至香港每個角落。