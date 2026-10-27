旅發局夥CoinDesk簽備忘錄 Consensual峰會2027起連續三年落戶香港

一眾主要嘉賓在簽署儀式完成後亦進行合照。包括：(後排左起)旅發局盛事拓展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲、旅遊事務副專員朱瑞雯、旅發局主席林建岳、CoinDesk母公司代表、Bullish Group Institutional Sales Director Sean Whipkey、香港立法會議員吳傑莊、香港旅遊業議會總幹事楊淑芬；以及旅發局總幹事劉鎮漢(前左)及Consensus 香港大會主席劉德豪(前右)。

香港旅發局今日(27日)宣布，與全球數字資產經濟媒體、活動、指數及數據平台「CoinDesk」簽署諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係，並落實CoinDesk旗下全球人工智能、區塊鏈及數字資產業界大型峰會Consensus，將於2027年至2029年連續三年在香港舉辦其亞洲旗艦盛事──「Consensus香港大會」。旅發局指，此舉進一步鞏固香港作為國際會展之都、全球金融科技樞紐及國際創新科技中心的領先地位，同時吸引更多高增值會展旅客訪港，為香港帶來旅客消費及商業合作機遇。 旅發局與CoinDesk今日於會展舉行簽署儀式。旅發局總幹事劉鎮漢及Consensus香港大會主席劉德豪代表簽署諒解備忘錄，並 由旅發局主席林建岳及CoinDesk代表、Bullish Group Institutional Sales Director Sean Whipkey共同見證。多位來自旅遊、會展、金融科技及創新科技界別的代表亦親身出席，見證並支持今次合作。

林建岳：促進交流合作和創造商機的重要平台 旅發局主席林建岳指出，Consensus香港大會不只是一項國際業界盛會，更是促進交流合作和創造商機的重要平台，旅發局很高興與CoinDesk建立長遠策略夥伴關係，確立Consensus亞洲旗艦活動持續落戶香港；不僅反映國際業界對香港的信心，亦彰顯香港作為連繫國家與世界之間「超級聯繫人」及「超級增值人」的重要角色。 他又指，透過匯聚全球金融科技、Web3及數碼資產生態圈的重要持份者來港交流，將有助進一步提升香港作為國際創新科技中心、國際金融中心及國際會展之都的競爭優勢。今次合作將吸引更多高增值商務旅客訪港，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售及專業服務等行業發展，進一步擴大盛事的經濟效益。」

Consensus香港大會主席劉德豪表示，自2025年首次在香港舉辦以來，Consensus香港大會一直獲得業界的熱烈支持和積極迴響。香港擁有國際化營商環境、完善基建設施，以及連接中國內地與全球市場的獨特優勢，自然成為這項國際盛事的理想舉辦地；隨著數字資產與人工智能技術日益融合，我們將於明年的大會進一步擴展議程內容，把人工智能與數字資產並列為核心主題。未來三屆大會期間，Consensus期待與旅發局攜手迎接來自世界各地的與會者，促進兩大領域的交流合作，進一步鞏固香港作為亞洲領先創新科技樞紐的地位。

發揮盛事效應 帶動會展旅遊及跨界別商機 三年策略合作Consensus香港大會成亞洲旗艦盛事作為全球最具影響力及歷史最悠久的區塊鏈及Web3盛事之一，Consensus匯聚來自世界各地的政策制定者、投資者、企業家、創新科技企業、初創公司及行業領袖，共同探討金融科技、數碼資產、人工智能及新興科技的最新發展和商機。繼2025年首度落戶香港舉辦及2026年再度回歸後，旅發局與CoinDesk今次簽署為期三年的策略夥伴協議，標誌著Consensus正式確立香港作為其亞洲旗艦盛事舉辦地。根據協議，雙方將攜手推動活動於2027年至2029年在香港持續舉行，其中Consensus香港大會2027將率先於明年2月1日至3日在香港會議展覽中心舉行。

除了會議本身外，Consensus香港大會近年舉行期間，每年均帶動超過350項周邊活動於全港不同地點舉行，涵蓋論壇、交流酒會、企業發布會、投資者見面會及創業活動等，形成覆蓋全城的創科及商務交流氛圍，進一步延伸活動對旅遊、會展及相關產業的經濟效益。