「Fun Coffee」養生咖啡疑涉跨國龐氏騙局　吳傑莊陪苦主警總請願促嚴查

選委界立法會議員吳傑莊今日(27日)陪同幾位「Fun Coffee」虛擬貨幣騙案的苦主，前往香港警察總部遞交請願信，希望能向警方表達受害人目前所面臨的困境與心聲。他指出，案件至今已接獲數百宗報案，涉及金額龐大。在過去這段時間，他和團隊接觸了不少苦主，當中許多是長者及退休人士。面對突如其來的經濟打擊，他們的身心都承受著巨大的壓力，「今日他們勇敢站出來，是期盼事件能早日水落石出，讓生活重回正軌。」

請願信中提到，冀警方加快調查進度，由於涉案資金流向較為複雜且涉及跨境，盼警方能投入適切資源，加緊偵查步伐，讓苦主們能盡快獲知調查進展；同時亦期望執法部門能依法處理，將涉案人士繩之於法，與國際執法機構及相關虛擬資產平台加強溝通協作，在可行情況下，盡力協助受影響市民追討損失。