中華煤氣資深客服員獲獎 居家護老管家推「陪診免扣假」築幸福職場

打工仔是否快樂，往往不單看薪酬待遇，更取決於職場文化與團隊氛圍。在第六屆「首席快樂官欣賞大獎2026」中獲頒「我是職場首席快樂官」個人大獎的中華煤氣客服中心經理黎佩琼，入職25年由普通職員升至管理層。她直言公司帶來極大歸屬感與滿足感，而快樂的職場有賴互相支持的同事及體諒員工的公司文化。

黎佩琼坦言客戶服務工作壓力大，排解負能量的關鍵在於團隊傾訴與公司支援。回顧25年職涯，她最難忘多年前曾與同事主動協助一名行動不便的輪椅長者離開大廈，數日後長者家人特意送來西餅答謝。這份溫情令她深受感動，亦讓她從工作中獲得無可比擬的快樂與滿足。