蔡天鳳案｜屋散濃烈香精味 房鋪滿帆布 警起疑 龍尾村雪櫃存人體殘肢

高等法院續審蔡天鳳疑遭殺害肢解案件。負責蒐證的重案組證物警員陳偉雄表示，案發後進入大埔龍尾村涉案單位搜查，發現大睡房鋪滿帆布，房內透明膠箱似有肉塊，其後浴室發現人體組織，加上房內瀰漫濃烈香精氣味，更令他逐漸起疑。在廚房內發現兩個湯煲則未有開蓋，但打開客廳雪櫃時則發現兩袋人體腳部殘肢，遂即時通知上級及封鎖現場，並等候法醫、政府化驗所及鑑證科人員到場。 陳偉雄供稱，2023年2月24日下午4時接獲上級通知，指曾接載蔡天鳳的私家車曾在龍尾村出現，相信涉案單位可能收藏過死者。重案組人員到場後，發現單位大閘以鎖頭鎖上，需要以剪鉗及破門工具進入。單位內窗戶及窗簾均關閉，客廳放有餐桌、梳化及雪櫃，現場未見有人。

陳供稱，單位兩個睡房，其中大房房門上鎖，他破門後見到房內有藍色帳篷覆蓋透明膠箱，箱內可見啡色砧板及肉塊，地面及牆身鋪有大片藍色間條帆布。房內另有圓凳，上面放有面罩、清潔用品及有鋸具。他形容，單位散發濃烈香精氣味，並見到黑色面罩及大量帆布時，已感不尋常。 水桶浮人體組織 其後他進入浴室，發現牆上掛有兩件深藍色雨褸及黑色面罩，浴室放有一個桶，水面似漂浮一小塊人體組織。陳續稱，進入廚房後發現爐頭上有兩個銀色湯煲，其中一個湯煲的玻璃煲蓋下隱約見到橙色液體，但當時未有打開查看。其後他打開客廳雪櫃，在下層兩個黑色垃圾袋內分別發現一隻人體腳部殘肢，認為有充分理由相信單位為兇案現場，遂立即通知上級，要求封鎖現場，並等候法醫、政府化驗所及鑑證科人員到場。

陳又確認，警方檢取藍色帆布、膠袋、索帶、錘仔及手套等證物，當中一個黑色膠袋內亦發現一個染血的粉紅色手袋。他亦提及政府化驗師、法醫、法證到場後，化驗師在煲外取樣發現有血漬，故將兩個煲連煲內物品，以及裝有殘肢的膠袋就送往殮房。陳偉雄解釋，因擔心破壞證據，當時覺得不適合即場檢驗，又相信相信兩個湯煲內可能藏有人體殘肢，應由法醫進一步取證。 辯方盤問時指出，案發當日約有50名警員到達龍尾村現場。陳稱，包括他在內共有5名警員進入單位，但只有他一人負責實際搜查，其餘警員主要負責觀察。

地產經紀︰蔡積極主動推售單位 另外，控方傳召地產經紀留少郎及湯榮幸作供，講述加多利山單位放售情況。湯榮幸指，2023年2月16日透過朋友介紹認識「花姐」、即蔡天鳳的母親張燕花；他、蔡與張曾一同進入單位，蔡表示擬6,700萬元出售單位。當時他提醒單位登記業主姓鄺時，蔡回應若成功達成交易，「個姓鄺嘅會出嚟簽名」。湯形容蔡積極主動推售單位，多次跟進放盤安排。 留少郎確認，蔡於2022年11月7日透過微信訊息聯絡他，當留發現業主為鄺球時，蔡指「我簽了委託書，用我個名交收」。留少郎透露，單位最初叫價7,500萬元，其後於12月初降價至6,700萬元，並主動將佣金由1%提高至1.5%。

此外，雙方承認事實提到，2023年2月15日鄺港傑買了一把1磅重的錘仔、兩卷黑色牛皮紙膠紙，以及一卷雙面膠紙。庭上亦播出鄺在店內情況，鄺曾翻看店內的地墊。五金店店員周偉成供稱，鄺最後應沒有購買地墊。