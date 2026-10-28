全球逾50大學領袖聚香江 李家超︰北都是香港發展核心 大學城是主軸

全球大學校長及領袖高峰會一連兩日在灣仔會展舉行，吸引包括來自美國哈佛大學、英國劍橋大學等20多個國家及地區、逾50間大學的校長及管理層參與。行政長官李家超表示，香港正致力打造國際高端人才集聚高地，而北部都會區將以大學城為發展主線，匯聚教育、科技、產業、人才及宜居社區五大元素。

「全球大學校長及領袖高峰會2026」由香港對外交流友好協會主辦，高峰會昨早舉行開幕禮。李家超、立法會主席李慧琼、中聯辦副主任張勇和外交部駐港公署副特派員張長偉等出席主禮。李家超致辭時指，特區政府早前公布首個五年計劃，未來五年將推動香港發展成國際高端人才集聚高地，相關方向與國家以科技及教育推動發展的戰略一致。北部都會區是香港未來發展核心，而大學城將成為重要發展主軸。