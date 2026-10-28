近三成SEN學童曾自傷 家長情緒調節與管教方式成關鍵

特殊教育需要(SEN)兒童在成長過程中，常面對情緒與社交適應挑戰。協康會聯同浸會大學社會工作系昨公布「SEN學童自傷警號調查」結果，發現近三成受訪SEN學童曾出現自我傷害行為，包括撞擊及咬傷自己等。研究指出，家長的情緒調節能力與管教方式，與學童自傷風險息息相關；若家長願意與子女一同尋求支援，學童自傷風險會相對降低。團隊建議，家長應多加溝通，協助子女調控情緒，適時尋求支援。 研究團隊於去年4月至今年初訪問100個育有6至18歲SEN學童的家庭。調查結果顯示，三成(29名)學童曾出現自傷行為。當中以撞擊或拍打自己最常見，佔58.7%，其次為咬傷、掐傷或嚴重抓傷自己，佔34.5%。

家長情緒管理與管教方式，會影響學童自傷風險。研究發現，當SEN兒童情緒不穩時，如在商場因環境嘈雜而情緒失控，若家長經常即時帶兒童離開現場、逃避刺激源頭，或家長對子女情况過度擔心，會令小朋友不知該如何處理，有機會出現功能失調症狀，學童自傷風險較高。 學者籲親子多溝通 大眾給空間與包容 負責研究的浸會大學社會工作系助理教授莊曉宇解釋指，這些做法動機往往出於保護子女，但長期使用或會影響兒童處理情緒能力，甚至會轉以自傷紓發情緒。她強調，有關做法的對錯並非絕對，仍須視乎當時狀況而定，當SEN兒童在公眾場所出現情緒波動時，家長評估現場環境後決定暫時離開未嘗不可，但後續引導與溝通才是關鍵。

莊曉宇又指，兒童自傷行為是表達面對情緒困擾的方法，建議家長應嘗試以溫和態度溝通，讓子女知道「我哋理解你嘅情緒」，減低發生極端行為的機會，並呼籲大眾在公共場所遇見SEN家庭出現突發狀況時，給予更多空間與包容。 家長Mimi指，其9歲的兒子有自閉症，自小受焦慮情緒困擾，對他人言語及目光特別敏感，去年更開始出現撼頭等自傷行為。Mimi憶述，有一次帶兒子到公園遊玩時，兒子因不懂與其他小朋友溝通而爭執，甚至用頭撞擊公園硬物發泄情緒。

自閉兒家長參加課程 學情緒管理「見招拆招」 最初發現兒子有自傷行為，Mimi坦言難免產生負面情緒，「睇住佢受傷，好心痛」。在參加協康會家長課程後，學習如何處理自己的情緒與引導兒子調控情緒。當兒子情緒來得突然，她亦能「見招拆招」，陪伴與聆聽，溫柔回應其需要。其後，兒子亦參與情緒及社交支援小組，學會透過文字、圖畫及言語表達感受，情緒調控能力明顯進步，自傷行為大減。 研究亦發現，家長願意與子女一起向親友或專業人士尋求支援，學童的自傷風險會相對降低；家長的幸福感愈高，子女的生活質素亦愈佳，有助減少自傷行為。

為支援SEN家長情緒健康，浸大獲醫衛局「醫療衛生研究基金」資助，研發手機應用程式「心晴伴遊」。該程式結合認知行為治療與正向心理學，包含每日情緒記錄、情緒急救技巧等多項功能，為家長建立更有效情緒調節能力。計劃將於11月初招募90位SEN學童家長試用，預計明年正式推出。