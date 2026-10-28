滙控季績略遜預期 股價創近半年新低 維持全年淨息收益目標 啟動10億美元回購 派息10美仙

滙豐控股(0005)昨日公布2026年第三季業績，期內除稅前利潤為96.32億美元(下同)，按年上升32%，惟略遜市場預期，加上集團在高息環境下未有上調全年淨利息收益指引，拖累股價一度大跌6.8%。滙控宣布啟動新一輪最多10億元股份回購，另每股派息10美仙。集團強調所有業務指引維持向好，有信心能夠達成全年財務目標，包括2026年至2028年平均有形股本回報率達到17%，甚至更高。
收入增長4%仍遜預期
受惠於銀行業務淨利息收益、批發交易銀行和債務及股票市場業務增長，滙控第三季收入按年增加4%至186億元，同樣低過市場預期，淨利息收益按年增加6%至93億元。該季除稅後利潤按年增38%至76億元，平均有形股本回報率按年升至17.7%。
業績公布後，滙控港股急挫，昨午升幅回吐，低見132.6元，創近半年新低，全日跌7.9港元或5.56%，收報134.3港元，成交額近50億元。
集團財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)在季績媒體電話會議中表示，投資者憧憬高利率環境下提升淨利息收益目標，但集團研究宏觀環境後，決定維持全年收益最少460億元目標不變，利率於第三季剛上升，其影響將於第四季到明年反映出來，而財務管理收入按季出現波動屬正常情況。
回購規模持平 派息10美仙
儘管股價受壓，滙控持續回報股東。集團指出，已於上月28日完成中期業績時宣布的10億元股份回購，並擬再啟動最多10億元股份回購計劃，回購規模與上一季持平，預計於2026年全年業績公布前完成。郭珮瑛表示，目前資本水平下足以支持10億元股份回購規模。
市場關注英國或加徵銀行利潤附加稅。郭珮瑛指英國是集團業務核心地區，會繼續以此作為總部，無意遷冊。她透露，集團正在英國招聘1,000個初級職位，並會採用人工智能技術提升員工能力及客戶體驗，但人為判斷仍是主要工作手段。