滙控季績略遜預期 股價創近半年新低 維持全年淨息收益目標 啟動10億美元回購 派息10美仙

滙豐控股(0005)昨日公布2026年第三季業績，期內除稅前利潤為96.32億美元(下同)，按年上升32%，惟略遜市場預期，加上集團在高息環境下未有上調全年淨利息收益指引，拖累股價一度大跌6.8%。滙控宣布啟動新一輪最多10億元股份回購，另每股派息10美仙。集團強調所有業務指引維持向好，有信心能夠達成全年財務目標，包括2026年至2028年平均有形股本回報率達到17%，甚至更高。

收入增長4%仍遜預期

受惠於銀行業務淨利息收益、批發交易銀行和債務及股票市場業務增長，滙控第三季收入按年增加4%至186億元，同樣低過市場預期，淨利息收益按年增加6%至93億元。該季除稅後利潤按年增38%至76億元，平均有形股本回報率按年升至17.7%。