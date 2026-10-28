港航 友和 百老滙 資料外洩 涉1600客戶 專家：或涉第三方系統漏洞

再有企業發生懷疑資料外洩事故。私隱專員公署證實，本月分別收到香港航空、友和香港及百老滙攝影器材的資料外洩事故通報，估計至少1,600名客戶受影響，署方已展開調查；至今收到23宗投訴。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，是三者共用的第三方系統出現漏洞，屬典型的供應鏈攻擊。

近日，多名市民在社交平台分享類似經歷，指收到來自香港航空、友和，以及百老滙的所謂「客服電話」，訛稱航班取消獲安排賠償，或是貨品損毀需要回收，對方更能準確地說出送貨地址、產品資料和支付方式，或者預訂的航班資料。 私隱專員公署表示，本月2日收到香港航空通報，初步資料顯示有815名於上月29日至本月22日期間出發的乘客，接獲懷疑詐騙來電，涉及姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線等資料。 公署本月5日亦接獲友和通報。初步資料顯示有790名曾於9月29日至10月12日下訂單的客戶，接獲懷疑詐騙來電，涉及的資料包括姓名、電話號碼、送貨地址、訂單編號及購買產品詳情。至本周一，公署再接獲百老滙電器的資料外洩事故通報。

訛稱掃地機械人損毀獲賠償 要求10分鐘內完成激活 有網民分享經歷，指某日收到一個「5」字開頭、操廣東話並自稱是友和職員的男人來電，稱其購買的掃地機械人在運輸途中損毀，但會賠償300至600元的保險金。事主表示，對方能講出其訂單編號，又會更改送貨日期，亦可選擇全數退款。其後騙徒向她提供了一個「8」字頭的電話號碼作激活。事主未有按騙徒指示操作，騙徒10分鐘後致電她，要求她在10分鐘完成相關步驟。最後事主向騙徒指已經收到貨品，騙徒才肯罷休。

此外，亦有購買了香港航空機票的網民分享，早前收到電話，指所訂航班因機件故障取消，並提供兩個「方案」，包括全額退款或安排另一班機。事主隨即透過應用程式查看，才發現航班根本沒有取消。 港航：已聘請獨立網絡安全顧問釐清事件 香港航空回覆本報查詢時稱，已聘請獨立網絡安全顧問以釐清事件原因。目前相關工作仍在進行，會繼續與有關部門保持聯繫，並全力配合調查；又指已即時向警方報案，並主動向個人資料私隱專員公署通報，對事件為旅客帶來的困擾深表歉意。港航又指，只會透過香港(39163666)和內地(95071500)官方電話號碼聯絡客戶。港航在網站的聲明亦提到，對於因該類詐騙電話而產生的任何損失概不負責。

友和表示，絕不會向客戶索取完整信用卡資料和手機驗證碼，亦不允許員工使用非官方渠道或個人帳戶聯絡顧客，「包裹破損賠償」不會在下單後數天內主動提供。百老滙強烈譴責不法分子盜用公司名義滋擾客戶，又指客戶聯絡及訂單資料，絕對不包含任何信用卡完整資料及密碼。目前百老滙的官方網站及門市交易系統營運均維持正常，並一直受嚴格的安全加密保護。

方保僑：屬典型供應鏈攻擊 方保僑表示，事故涉及3間不同行業的公司，不同客戶能同時接獲精準的詐騙來電，且模式高度一致，反映外洩源頭極有可能並非3間公司各自被入侵，而是共用的第三方客戶服務、短訊或物流通知平台出現漏洞，屬典型的供應鏈攻擊。 方保僑續指，人工智能正令這類外洩的危害大幅放大。他解釋，黑客取得資料後，可利用AI快速篩選即將出發或剛下單的高焦慮客戶，並自動生成專業的退款對話，以及像真度十分高的銀行驗證網站，令每個詐騙電話都變得極具個人化及說服力，令受害人在短時間內難以辨別真偽，造成更大損失。他提醒市民，任何要求預付保證金或轉帳作驗證的來電，即使對方能說出個人資料均屬可疑。