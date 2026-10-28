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出版：2026-Oct-28 10:18
更新：2026-Oct-28 10:18

大埔宏福苑五級火｜消息指報告最快明天公開　擬圍標刑事化設督導委員會

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行政長官李家超收到就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康法官（左二）、委員陳健波議員（右一）及歐陽伯權博士（左一）呈交的報告。(政府新聞處)

行政長官李家超收到就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康法官（左二）、委員陳健波議員（右一）及歐陽伯權博士（左一）呈交的報告。(政府新聞處)

去年11月發生的大埔宏福苑五級火，奪去168條人命。火災成立的獨立委員會完成研訊工作，上周四提交報告。據了解，政府最快明日(29日)公開報告內容，並會因應報告建議提出一系列改革措施。政府將成立由政務司司長領導的督導委員會，推動改革及相關法例修訂工作。

計劃一連兩日記者會

據了解，政府明日將舉行記者會，由行政長官李家超率領相關司局長出席，交代一系列改革措施。當局亦計劃一連兩日舉行記者會，交代如何推動改革、堵塞樓宇維修漏洞等。

行政長官李家超收到就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康法官（左二）、委員陳健波議員（右一）及歐陽伯權博士（左一）呈交的報告。(政府新聞處) 據悉報告提及4個部門失職。大埔宏福苑五級火

房屋局獨立審查組勢被重點批評

據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出4個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處。其中，房屋局獨立審查組預計將被重點批評。報告亦會嚴厲譴責承建商宏業和工程顧問鴻毅。

上月發表的《施政報告》已宣布就圍標刑事化展開法律研究，並於年內向立法會提交建議；競委會早前建議引入監禁式刑罰，刑期最高7年至10年，以提升阻嚇力。當局亦會改革樓宇維修的運作流程、分工安排及工程審批機制，加強對承建商和專業人士的規管並提高罰則，計劃今年底前向立法會提交《建築物條例》修訂建議。新做法一改以往依賴業界自律的模式，轉為政府主動出擊，全面加強審核、巡查和監管，並提升建築及消防安全標準。

督導委員會由政務司司長領導，負責逐一檢視獨立委員會提出的建議、推動建議落實，以及監督改革措施的執行情況，尤其確保《建築物條例》、《建築物管理條例》和《消防條例》三項法例修訂順利完成。

獨立委員會於2025年12月19日展開工作，共舉行30場聽證會，聽取80名事實及專家證人作供，上周四（22日）向行政長官李家超提交報告。李家超表示，政府會在樓宇維修工程監督、建築物管理及消防裝置規管等範疇全面改革，短期內公布改革計劃及追究責任的安排。

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