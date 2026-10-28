大埔宏福苑五級火｜消息指報告最快明天公開　擬圍標刑事化設督導委員會

去年11月發生的大埔宏福苑五級火，奪去168條人命。火災成立的獨立委員會完成研訊工作，上周四提交報告。據了解，政府最快明日(29日)公開報告內容，並會因應報告建議提出一系列改革措施。政府將成立由政務司司長領導的督導委員會，推動改革及相關法例修訂工作。

計劃一連兩日記者會 據了解，政府明日將舉行記者會，由行政長官李家超率領相關司局長出席，交代一系列改革措施。當局亦計劃一連兩日舉行記者會，交代如何推動改革、堵塞樓宇維修漏洞等。

房屋局獨立審查組勢被重點批評 據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出4個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處。其中，房屋局獨立審查組預計將被重點批評。報告亦會嚴厲譴責承建商宏業和工程顧問鴻毅。 上月發表的《施政報告》已宣布就圍標刑事化展開法律研究，並於年內向立法會提交建議；競委會早前建議引入監禁式刑罰，刑期最高7年至10年，以提升阻嚇力。當局亦會改革樓宇維修的運作流程、分工安排及工程審批機制，加強對承建商和專業人士的規管並提高罰則，計劃今年底前向立法會提交《建築物條例》修訂建議。新做法一改以往依賴業界自律的模式，轉為政府主動出擊，全面加強審核、巡查和監管，並提升建築及消防安全標準。

督導委員會由政務司司長領導，負責逐一檢視獨立委員會提出的建議、推動建議落實，以及監督改革措施的執行情況，尤其確保《建築物條例》、《建築物管理條例》和《消防條例》三項法例修訂順利完成。 獨立委員會於2025年12月19日展開工作，共舉行30場聽證會，聽取80名事實及專家證人作供，上周四（22日）向行政長官李家超提交報告。李家超表示，政府會在樓宇維修工程監督、建築物管理及消防裝置規管等範疇全面改革，短期內公布改革計劃及追究責任的安排。