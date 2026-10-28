屯門OK便利店高買 「YLK」灰衫男被擒疑為餐廳員工

一名身穿印有「YLK」字樣灰色衫的男子，涉在華都商場OK便利店內盜竊，當場被便利店一男職員截獲。(Threads)

屯門華都商場便利店懷疑遭高買，職員當場擒一名男子。社交平台Threads周二(27日)流傳影片，指一名身穿印有「YLK」字樣灰色衫的男子，涉在華都商場OK便利店內盜竊，當場被便利店一男職員截獲。有網民指「YLK」是商場內一間連鎖餐廳的名稱，相信涉案男子是餐廳職員，及後有同事到場了解。據報涉案男子懷疑是「慣犯」多次到該便利店盜竊，累計共偷去逾500元貨品。

疑是「慣犯」累計偷逾500元貨品

影片可見一名紅衫便利店男職員，在便利店外以雙手捉住涉事灰衫男子的膊頭和手臂稱「過咗嚟先」，對方一度掙扎欲逃走。職員即大聲叫：「偷嘢呀，有人偷嘢，報警唔該！」灰衫男試圖解釋，惟職員稱：「你唔好講嘢啦，咁多日都係咁樣啦，玩嘢呀？」

便利店職員報警：理得你返工吖，我夠返工咯！

灰衫男的上衣印有「YLK」字樣，他試圖解釋自己正返工，職員續稱：「我理得你返工吖，我夠返工咯！報警唔該！」灰衫男提出賠錢了事，職員表示：「賠錢係嘛？Total（總數）500幾蚊喎，你係咪賠呀？」