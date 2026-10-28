石鼓洲焚化爐三級火 環保署疑建築材料引發　「爐組設計缺陷」毫無根據

石鼓洲旁人工島綜合廢物管理設施第1期（I.PARK1），周一（10月26日）中午發生三級火警，經過近4小時把火救熄。環境保護署今日（10月28日）就網上流傳關於該火警事故的謠言，作出聲明，指網上謠言中有關「爐組設計缺陷」、「興建中模組塌下」等指稱毫無根據，純屬憑空捏造，呼籲市民切勿誤信及轉發有關的虛假信息。

聲明指，有關火警事故，初步資料顯示起火位置在焚化大樓第三模組範圍屋頂。該處尚有收尾工程進行中，初步懷疑有建築材料起火，而非由焚化爐運作或儲存的廢物引起。環保署會聯同執法部門、消防處及勞工處調查起火原因，並已要求承辦商在事發的七日內提交事故報告。與此同時，環保署正評估損毀情況及對設施及處理量的影響，並會督促承建商盡速進行維修。

聲明又稱，I.PARK1自昨日(10月27日)起暫停接收廢物，環保署已作出協調，延長轄下新界西堆填區擴建部分的運作時間，原本運往I.PARK1的廢物因而已轉往該堆填區處置，本港整體廢物處理運作如常。署方會在全面檢查設施的結構及各主要系統，並確定適合重新啓動及安全運作後，盡快恢復接收廢物。