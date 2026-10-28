幼童感染新冠後重症風險不容忽視 明起免費接種新一代XFG兒科疫苗

新冠疫情看似遠去，但病毒從未消失。本港近期錄得多宗學校新冠個案，涉及幼稚園及小學學生。截至今年九月，本港已錄得12宗學校爆發個案，當中10宗集中於6月至8月期間。事實上，今年6月更曾有兩名分別19個月大及12個月大、過往健康良好的男童，感染新冠後併發嘶吼症，需緊急送入深切治療部。有專家表示，社會大眾普遍低估新冠病毒對幼童的威脅。雖然新冠已成為常見的呼吸道傳染病，但未曾接種疫苗、亦未透過自然感染建立免疫力的幼童，一旦感染便有較高風險出現嚴重併發症。

世界兒童傳染病學會亞洲區理事、亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生認為，不少家長未能認清新冠帶來的嚴重後果，致未有為子女安排接種預防疫苗，但感染新冠可併發嘶吼症，該症可引致聲帶附近及上呼吸道組織腫脹，令氣道收窄，患者會出現高音調喘鳴，嚴重時呼吸困難，若未能及時治療，缺氧可導致腦部受損，甚至永久傷殘或死亡。 感染後可致嚴重併發症 除嘶吼症外，兒童多系統發炎綜合症（MIS-C）亦是與新冠病毒感染相關的罕見併發症，通常在感染後約2至6星期出現，可引致多個器官發炎，包括心臟、肺部、腎臟、腦部、皮膚、眼睛及腸道等。部分患者病情嚴重，約八成患者需要入住深切治療部。

另外，感染新冠病毒後外觀也可能出現變化。關醫生指，新冠趾（COVID Toes）多見於兒童、青少年及年輕成年人，部份患者會在感染新冠病毒的1至4週後，不曾出現其他呼吸道症狀，僅有腳趾異常情況，例如出現紅腫、發紫、疼痛、灼熱、發癢或起水泡等現象，外觀類似凍瘡，令人容易忽視。

有兒童感染後需使用人工心肺機 關日華醫生續指，根據2024年7月7日至2025年7月17日數據顯示，共錄得8宗兒童重症個案。8宗兒童重症個案符合極端重症標準之患者，例如需要接受氣管插管、人工心肺機（ECMO）、休克治療等，一般因發燒、抽搐、嘶吼症等入院但未達上述插管標準的兒科住院個案，並未包含在內。 九成三重症個案未按建議接種新冠疫苗 而根據統計，本港新冠重症及死亡個案中，九成三患者未有按建議接種加強劑或從未接種疫苗。然而，過去12個月內，6個月至11歲幼童接種的疫苗劑次僅得383劑，按指引推算僅約192人完成初始劑次，接種率極低。關醫生表示，未曾接種疫苗、亦未透過自然感染建立免疫力的幼童，一旦感染便有較高風險出現嚴重併發症，呼籲家長盡快為子女安排接種，建立免疫屏障。

本港於10月29日起為合資格兒童提供免費接種 因應病毒持續變異，世界衞生組織、歐洲藥品管理局及美國食品藥物管理局等國際機構，均建議採用針對XFG變異株的疫苗。港府已按相關建議採購XFG信使核糖核酸疫苗，10月29日(明日)起為6個月大至11歲幼兒及兒童免費接種。