邱達根倡亂拋垃圾者罰掃街 陳美寶：現行罰款機制行之有效

根據現行法例亂過馬路及亂拋垃圾罰款分別為2,000元及3,000元，有立法會議員就認為相關機制欠缺彈性及加重市民負擔，長遠亦未必可提升守法意識，建議當局引入社區服務代替罰款，例如要求違法者參與協助維護道路交通秩序或參與街道清潔工作。運輸及物流局局長陳美寶回覆， 政府認為現行檢控及罰款機制行之有效，並具備足夠的阻嚇力，將透過宣傳教育和針對性執法，提升市民的道路安全與環境衞生意識。

科技創新界立法會議員邱達根提出書面質詢，指有意見指現時定額罰款機制缺乏彈性，加重基層市民經濟負擔，亦未必能長遠改變市民行為和提升守法意識，問當局會否考慮借鑒海內外國家及地區的做法，以「罰教並舉」的模式，引入非經濟處罰的選項替代罰款，例如要求輕微觸犯交通違例事項者參與協助維護道路交通秩序，或要求亂拋垃圾者參與街道清潔工作。

運輸及物流局局長陳美寶回覆，政府需要考慮多項因素，其中包括阻嚇力、法律事宜、法庭運作機制，以及行政資源等實際執行因素。在平衡各方因素後，認為現行的檢控及罰款機制行之有效，並具備足夠的阻嚇力。政府會繼續檢視相關安排，並持續透過宣傳教育和針對性執法，提升市民的道路安全與環境衞生意識。