蔡天鳳碎屍案｜警員否認證物受污染　檢獲錘子無血不代表不涉案

首批入龍尾村單位的警員供稱，入屋不久已察覺單位內多處異常，其後更在雪櫃發現人體殘肢。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(28日)踏入第25日審訊。曾到龍尾村案發現場搜查的警員陳偉雄今日繼續到作供。辯方質疑當時有5名警員到場搜查時令證物遭受污染；陳否認，強調5人均有戴上手套及口罩。

陳偉雄昨日(27日)供稱於2023年2月24日下午收到指示後趕往龍尾村案發單位，在現場發現肉碎、電鋸等物品，其後在雪櫃內發現人腳殘肢，認為有充分理由相信該單位為案發現場，隨即吿知上級要求封鎖現場，並通知法醫等到場檢驗。辯方今日質疑搜查程序，指當時有5名警員破門入屋，5人均有份搜查單位，如視察物品、打開櫃桶等，未能確保現場單位處於無菌狀態，令證物受到污染，當日亦非由陳本人發現雪櫃殘肢；對此陳均表示不同意。陳強調全部警員有戴手套，包括進入單位時，有機會接觸到大門，「戴手套係我哋偵緝警員常識」，以防干擾證物。