蔡天鳳碎屍案｜警長：鄺港智在東涌碼頭被捕 因掙扎跌倒弄傷右臉(更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(28日)踏入第25日審訊。曾到龍尾村案發現場搜查的警員陳偉雄今日繼續到作供。辯方質疑當時有5名警員到場搜查時令證物遭受污染；陳否認，強調5人均有戴上手套及口罩。 陳偉雄昨日(27日)供稱於2023年2月24日下午收到指示後趕往龍尾村案發單位，在現場發現肉碎、電鋸等物品，其後在雪櫃內發現人腳殘肢，認為有充分理由相信該單位為案發現場，隨即吿知上級要求封鎖現場，並通知法醫等到場檢驗。辯方今日質疑搜查程序，指當時有5名警員破門入屋，5人均有份搜查單位，如視察物品、打開櫃桶等，未能確保現場單位處於無菌狀態，令證物受到污染，當日亦非由陳本人發現雪櫃殘肢；對此陳均表示不同意。陳強調全部警員有戴手套，包括進入單位時，有機會接觸到大門，「戴手套係我哋偵緝警員常識」，以防干擾證物。

控方開案陳詞曾提到，警方在該單位內檢取的錘子上有鄺港智的DNA，蔡頭部的傷勢亦吻合被鐵錘襲擊所致，相信錘子是本案兇器。辯方表示，當時該錘表面無血跡或人體組織，未能顯示槌子與罪行有關。陳表示錘子目測無血跡或人體組織，都並不能代表它與案件無關。 鑑證科警指雪櫃發現鄺港傑指紋 控方及後傳召鑑證科警員梁聞達作供，他於2023年2月24日晚上8時45分到達龍尾村單位現場套取指紋及拍攝相片，他曾在單位內檢取的膠紙、紙皮、膠袋、帆布、電鋸、說明書、中國移動合約文件等物件上套取指紋。梁聞達在單位雪櫃上發現鄺港傑的右手食指指紋，他另提及自己從不同物品如膠紙及電鋸產品手冊等套取了指紋。

控方及後傳召鑑證科總督察羅佩琪作供，指本案共接收到111個紋印，部分沒足夠特徵以作辨認，表示若用藍色膠手套接觸物品，指紋便不會殘留在物品表面，認為即使找不到紋印，也不代表物品未曾被接觸。她表示，香港的指紋、掌紋、腳掌紋鑑證標準以反覆實證為依據，至少須有12個指紋特徵點吻合，才符合標準，特徵可包括紋線中斷及分叉來源。 控方亦傳召警長林津出庭作供，他確認自己於2023年2月25日為偵緝警員，當日奉命與同袍前往東涌新發展碼頭埋伏，以謀殺罪拘捕鄺港智。林同意他在書面證供指鄺當時打算離開香港，指鄺遭到警方截停時轉身逃走，在掙扎中一度跌倒，右臉有一處擦傷。鄺港智被捕後稱「明白，我無嘢講」，林表示，他於當日將鄺帶回警署調查、採集其口腔拭子樣本用作DNA分析。