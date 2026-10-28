兩議員修正過多「被撤回」　鄧銘心：自問提出的修訂言之有物

今日立法會大會的兩項議員議案，分別是由地產及建造界議員黃浩明提出的「加快舊區重建」議案及教育界鄧飛提出的「推動新時代下的教師專業發展」議案。鄧銘心原本就前者的議案提出了修正案，補充了字眼，包括提及「本港正全力推動城市更現代化發展」。她建議全面精簡法定審批程序，善用智慧規劃技術縮短發展周期；進一步拆牆鬆綁，以及進行舊區重建時，同步完善相關地區的交通、排污及社區基建配套。

立法會議員可修訂議案，不過最近經民聯議員鄧銘心及工聯會議員梁子穎最近因為修訂過多，需撤回原本已提交的修正案。

至於梁子穎就「推動新時代下的教師專業發展」議案提出的修正案，則增加了「香港第一個五年規劃提出優化教育資源布局」字眼，促請政府因應前線教師，「包括代課教師以及重投教學行業人士」 的培訓需求，提供適切的支援。

鄧銘心強調非「為提而提」

兩人的修正案在獲立法會主席李慧琼批准後，突然撤回修正案。據了解，是由於兩人提出過太多次修訂案，而被勸退。立法會在今年初已達成三項共識，包括每名議員一年內不要提多於3次修正案、同一板塊議員不可互相修訂、同一板塊內不可超過一人在同一項目內提出修訂。鄧銘心回應傳媒查詢，她認為上述並非硬性規定。她自問提出的修訂都是言之有物，絕非「為提而提」。梁子穎則指理解同僚關注，願意配合並尊重，他亦強調每次提出修訂均經過深思熟慮。