科大醫學院｜港大梁如鴻「過檔」任高級副院長 葉玉如：不會主動挖角

香港科技大學正籌建本港第三間醫學院，介紹籌建醫學院的最新進展。高級副院長梁如鴻及科大校長葉玉如(蘇文傑攝)

香港科技大學正籌建本港第三間醫學院，今日向傳媒介紹籌建醫學院的最新進展，已聘請來自港大醫學院團隊的本地臨床醫學科學家梁如鴻「過檔」，出任高級副院長及臨床醫學部署理主任。

科大校長葉玉如表示，來自世界各地的優秀學者和科研人才將陸續加盟，招聘工作非常順利，目前多個關鍵崗位已陸續物色到人選出任。不少國際知名具豐富經驗的科研人才認同科大願景和理念，反映醫學院在全球市場具有一定吸引力，國際學術和醫療界對香港醫療創新發展前景充滿信心。