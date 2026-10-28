科大醫學院｜港大梁如鴻「過檔」任高級副院長 葉玉如：不會主動挖角

香港科技大學正籌建本港第三間醫學院，今日向傳媒介紹籌建醫學院的最新進展，已聘請來自港大醫學院團隊的本地臨床醫學科學家梁如鴻「過檔」，出任高級副院長及臨床醫學部署理主任。
科大校長葉玉如表示，來自世界各地的優秀學者和科研人才將陸續加盟，招聘工作非常順利，目前多個關鍵崗位已陸續物色到人選出任。不少國際知名具豐富經驗的科研人才認同科大願景和理念，反映醫學院在全球市場具有一定吸引力，國際學術和醫療界對香港醫療創新發展前景充滿信心。
希望跟另外兩間醫學院合作
被問到科大醫學院是否食言向兩間本地醫學院「挖角」，葉玉如說，科大發展新醫學院，願景和初心是希望可以跟另外兩間醫學院合作，將本港醫療發展帶到更高水平，科大不會主動挖角。梁如鴻無正面回應是否被「挖角」，僅表示已提早4個月向港大辭職，雙方是在愉快的氣氛下同意此決定。他認同科大創立醫學院的理念，認為能夠參與籌建一所新醫學院過程是一生難得的經驗，期望將過往在臨床、科研與教學的經驗貢獻給下一代醫療人才。
醫學教研綜合大樓上星期平頂
葉玉如表示，基建方面，8層樓的醫學教研綜合大樓上星期已經平頂，各層高5至6米，佔地約6000平方米，是科大最大的單幢建築，形容正按計劃推進。隨著大樓主體結構工程完成，科大正積極開展各項設施的詳細規劃，包括教學空間、科研設施及模擬培訓中心等，強調未來大樓完成之後，將為師生提供先進的教學及科研環境，成為推動醫療創新及人才培育的重要基地。科大未來工作重點包括繼續從世界各地延攬頂尖的臨床、學術與科研人才。
科大醫學院創院院長李競存說，科大以公平公正方式評核本地和海外應徵者，考慮申請人的資歷，揀選最適合人才。他說，師資招聘取得令人鼓舞的進展，成功吸引來自世界各地的傑出臨床、學術及科研人才加盟。學術發展方面，學院已結合大學在理學、人工智能、數據科學及其他前沿科技領域優勢，課程設計和學術架構已大致成形，有信心按計劃2028／29學年錄取首批50名學生，目標到2030年時有至少100名教授。