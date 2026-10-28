東張西望｜青衣茶餐廳員工手袋放卡位抽屜 貪心食客77歲翁與83歲婦偷5500蚊被捕

青衣有茶餐廳發生盜竊案，一名77歲本地男子及一名83歲本地女子涉偷取一名女員工的金錢被捕。無綫節目《東張西望》接獲在青衣長發商場一間茶餐廳任職的孫小姐報料，指早前上班期間將手袋暫存於未設鎖扣的卡位抽屜內，未料遭食客盯上，偷走銀包內5,500元現金。閉路電視完整記錄案發過程，警方經追查後拘捕一對77歲及83歲的男女食客。

案發於9月28日中午，孫小姐赴茶餐廳上班，雖然餐廳有向員工提供有鎖儲物櫃，惟她因一時貪圖方便將隨身手袋隨手放進卡位下方沒有鎖的抽屜，晚上10點半放工發現手袋被打開，銀包內5,500元現金不翼而飛。孫小姐向經理反映事件，翻看閉路電視看到失竊過程。影片顯示，孫小姐上班時將手袋放在卡位抽屜內，當時一名身穿黃衫Cap帽的男子及一名綠色衣服的女子正在座位吃東西，他們均看到孫小姐存放手袋。半小時後，男子乘沒人注意打開櫃桶，拿出手袋翻找。及後女子將袋子給予男子放進櫃桶，男子找到錢包後取出一些東西，然後將手袋放回原位，隨即離開餐廳。綠色衫女士及後埋單離開，整個過程約15分鐘，孫小姐得知是被偷錢後，翌日前往報警。