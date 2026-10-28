陳凱欣關注學校午膳減鹽計劃　衞生署：學生反映太清淡

衞生署推行學校午膳減鹽計劃，由飯商自願向衞生署提供減鈉餐款數目等資料。不過，立法會議員陳凱欣指據悉部分飯商連續多月無提交資料。衞生署回覆每個學年僅一至兩間供應商因內部行政情況未能及時提交文件，而過去3個學年，衞生署均無接獲學校或家長直接投訴供應商的減鈉午膳餐款。
衞生署指出本學年，有15間午膳供應商參與計劃，為全港465間小學（涵蓋全港接近80%小學）提供服務。其餘未涵蓋之小學主要基於學校自設飯堂而無需外購餐盒、學校位處偏遠地區導致物流配送困難或家長意見等另作安排。過往累計有7間供應商退出計劃，按衞生署了解，原因包括商業考量、業務重組或不再提供學校午膳服務，當中沒有被衞生署剔除的個案。
衞生署要求參與計劃的供應商每月提供學校餐單、減鈉餐款食譜及相應的鈉含量減幅；及承諾向學校供應減鈉餐款佔整體供選擇餐款的百分比。每個學年有一至兩間供應商表示因人事變動等內部行政情況未能及時提交文件，最長逾期紀錄為兩個月。經衞生署跟進後，有關供應商已補交相關資料。
家長認為符合學生喜好更重要
過去3個學年，衞生署沒有收到學校或家長直接投訴個別供應商的減鈉午膳餐款。然而，部分供應商曾向衞生署反映，有家長表示學生認為學校午餐味道過於清淡，甚至認為符合學生的喜好比健康重要。衞生署會持續鼓勵供應商善用天然香料及多元化食材，提升午膳的色香味之餘，盡快達至計劃的減鈉目標。