陳凱欣關注學校午膳減鹽計劃　衞生署：學生反映太清淡

衞生署推行學校午膳減鹽計劃，由飯商自願向衞生署提供減鈉餐款數目等資料。不過，立法會議員陳凱欣指據悉部分飯商連續多月無提交資料。衞生署回覆每個學年僅一至兩間供應商因內部行政情況未能及時提交文件，而過去3個學年，衞生署均無接獲學校或家長直接投訴供應商的減鈉午膳餐款。

衞生署指出本學年，有15間午膳供應商參與計劃，為全港465間小學（涵蓋全港接近80%小學）提供服務。其餘未涵蓋之小學主要基於學校自設飯堂而無需外購餐盒、學校位處偏遠地區導致物流配送困難或家長意見等另作安排。過往累計有7間供應商退出計劃，按衞生署了解，原因包括商業考量、業務重組或不再提供學校午膳服務，當中沒有被衞生署剔除的個案。