保安局教育繪本新書發布　鄧炳強：將國安概念推廣至幼稚園

保安局推出《安仔與熊仔：維護國安小公民》教育繪本，讓兒童從小培養國家觀念及守法意識，透過豐富圖畫和簡單文字，向幼兒傳揚國家安全的重要概念，培養他們守法守規的意識，成為愛家愛國的小公民。保安局局長鄧炳強表示，期望利用講故事形式，將較複雜的概念向幼稚園小朋友推廣。當局亦找來專業團隊創作歌曲，讓小朋友一邊看繪本一邊唱歌，更容易入腦。

鄧炳強今日(28日)出席教育繪本的新書發布會時表示，局方曾出版針對小學生的《安仔與熊仔》漫畫，今次推出繪本，是希望向幼稚園學生推廣，可以集中看圖畫配合富追看性的故事情節，而不用看太多文字，讓小孩能夠從中發掘和理解守規矩、慎思明辨的意義，令他們從小明白維護國家安全的重要性。同時提供教師用手冊，方便施教。

教育繪本一套三冊，鄧炳強表示，三個主題包括《安仔學會輕輕唱》教導小朋友要尊重別人；第二個是《安仔學會想一想》強調要分辨是非；第三個是《安仔學會愛家國》讓小朋友明白到家庭、香港及國家都愛護大家及如何去珍惜。