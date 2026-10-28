家計會推新書《愛情•人類•學》　打造不同人生階段「愛情說明書」

(左起) 家計會「朋輩輔導義工組」義工Kenix和Chloe、作者兼家計會教育主任連明誥和梁祖詠，以及家計會青年性教育義工組「面不紅研究社」義工。

家計會教育主任在學校舉辦性教育活動時，收集到許多青少年對戀愛的疑問，例如「愛情的定義是甚麼？」、「為何很多人都會有『戀愛腦』？」等，並發現這些困惑不僅屬於年輕人，不少成年人在人生不同階段，都在尋找屬於自己的答案。因此，家計會今年將性教育推廣活動聚焦於戀愛及關係教育議題。家計會青年性教育義工組「面不紅研究社」於今夏舉辦了「戀愛腦診聊室」互動展覽，吸引公眾從不同角度重新思考愛情與關係課題，迴響熱烈。與此同時，團隊亦將多年來累積的前線經驗梳理整合，精心結集成這本全方位的「愛情說明書」。

家計會推出戀愛教育新書──《愛情•人類•學》。家計會教育組團隊結合多年性教育經驗與經典心理學與社會學理論，將學術知識轉化為貼近生活、可實踐的愛情智慧，陪伴讀者探索親密關係，建立健康界線，作出最忠於自我的愛情選擇。

書中特別揉合多項經典心理學與社會學理論，包括馬斯洛的需求層次理論、鮑比的成人依附理論、史坦伯格的愛情三角論、沙維雅的家族治療模式，以及賴斯的愛情車輪理論等。作者團隊將學術理論轉化為淺顯易懂的語言，剖析愛情中的常見迷思與溝通錯位，並透視不同世代的戀愛模式與價值觀演變。家計會期盼新書能成為廣大市民在親密關係旅程中的溫暖陪伴。無論讀者正處於戀愛的哪個階段，心儀哪個性別的對象，都能從中獲得啟發，從書中找到屬於自己的答案。

作者之一、家計會教育主任梁祖詠說明，本書的核心宗旨是透過了解愛情、了解自己，從而幫助大家作出知情的選擇。全書分為八大章節，從「甚麼是愛情？」、「不同 Gen的戀愛模式」、「戀上腦」、「戀愛腦症後群」、「愛人愛己」、「每段關係都有不太健康的時候，但…」、「當感情走到終結時」到「Happily Ever After?」，帶領讀者從多角度探索情感的本質。

另一位作者、家計會教育主任連明誥表示，現今世代的戀愛節奏與傳播媒介轉變極快，數碼時代下的交流雖然方便，卻也帶來了焦慮、控制欲與信任危機。撰寫這本書是希望拆解有關愛情的迷思，讓讀者閱後能作出最合適自己的愛情選擇，找到自己專屬的幸福。