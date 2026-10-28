新皇崗口岸｜萬聖節料迎通關潮 政府推公共交通優先 陳國基籲：「不如去蘭桂坊玩多一個鐘」 (蘇文傑攝)

新皇崗口岸於過去周末因萬聖節活動與啟德體育園演唱會的跨境客人潮，導致一連兩晚深夜出現大擠塞。政府交代本周末應對措施，提到周末期間口岸會採取「公共交通優先」、加強和並新增來往各口岸的巴士路線，而警方亦會加強針對跨境白牌車執法行動。政務司司長陳國基強調，現時口岸並非超過通關人數上限，但某些時段確實超過人流上限，故籲錯開過關高峰期，「與其要大家喺車度塞一個鐘頭，不如去蘭桂坊玩多一個鐘」，甚至留港過夜。 當局昨舉行跨部門會議後，公布皇崗口岸港方口岸區在萬聖節周末期間的運作安排。陳國基指，當局預測周五(30日)至周日(11月1日)一連三晚的深宵時段(每晚11時至翌日凌晨2時)，將是皇崗口岸北行出境人流及車流的最繁忙高峰期。

為應對跨境潮，陳國基表示，為確保通關暢順，口岸部門已部署充足人手，並與相關單位對接，在過關高峰前開放全部車道、自助通道和櫃台，全力疏導人流車流；警方將採取公共交通優先原則，交通管制措施會優先保障載客量高的專營巴士、專線小巴及跨境巴士暢順通行。運輸署亦已協調公共交通營辦商準備充足車輛及人手。

鄧炳強：依法打擊跨境非法「白牌車」 保安局長鄧炳強補充，政府於周末中午時分會啟動「緊急事故監察及協調中心」，協調不同政府部門應變，直至人龍消散。而關口的所有閘口會於人流聚集前全部開放，以免聚集人潮。同時，政府會透過「口岸通」應用程式，即時發放大樓的過關人流、車輛等候時間等，亦會於社交平台上發放資訊。 鄧炳強又指，警方及運輸署會依法打擊跨境非法「白牌車」，鄧炳強透露警方過去兩日已採取行動，拘捕三名涉嫌無牌載客取酬的人士。他警告，「白牌車」保險可能失效，乘客需承擔極大風險，車主亦有機會負上法律責任。

五條深宵皇崗跨境直巴線最快5分鐘一班 至於交通方面，運物局長陳美寶指，已為啟德體育園演唱會，準備大量專營及非專營巴士接載旅客往返鐵路、深圳灣或皇崗口岸。已預留40部巴士加強往皇崗口岸的SP12特別線，並協調跨境直巴預留至少40部車提供散場班次。此外，港島往皇崗的B13線晚上11時起加密，凌晨1時至4時加設中環直達皇崗特快班次；五條深宵皇崗跨境直巴線最快5分鐘一班，各備20至30部後備車。當局亦會透過小紅書及微信發布交通指南。

擠塞非口岸設計問題 陳國基回應皇崗口岸擠塞時澄清，「擠塞不是口岸設計問題，而係同一時段有大量車、旅客過關」，口岸每小時僅能處理約360架次車輛，惟上週六兩小時內湧入近千架車出境；而先前的演習並不能避免太多人集中一個時段過關。針對口岸人員反映人手緊張疑慮，他指高峰期調配寫字樓人員支援前線屬正常操作，當局會安排足夠人手。 陳國基又呼籲，大眾可以盡量避免在高峰期過關，「與其要大家喺車度塞一個鐘頭，不如去蘭桂坊玩多一個鐘」；甚至留港過夜，目前本港酒店供應充足，啟德演唱會及美酒佳餚巡禮的參加者更可憑票尾於指定餐廳、酒吧及零售商戶享用專屬優惠。