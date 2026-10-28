警觀塘搗賣淫集團拘30人，揭街頭裝天眼監視警方避執法。

觀塘警區特別職務隊於今年3月至9月期間，多次派員喬裝展開掃黃行動，共拘捕24名持雙程證的內地女子，她們年齡介乎25至59歲，涉嫌干犯「違反逗留條件」及「為不道德目的而唆使他人」罪行。警方亦於區內相關地點檢獲大量非法色情宣傳物品、避孕套及一次性床單等。經過後續情報分析，發現區內的賣淫活動並非單純的個人行為，背後其實由一個組織嚴密的本地犯罪集團進行操控。
通訊軟件指示在公眾地方招客
警方調查發現，該犯罪集團內部分工明確，骨幹成員利用即時通訊軟件在內地招募女子，安排她們來港到觀塘指定單位賣淫。營運期間，骨幹成員全程僅以通訊軟件幕後指示她們在公眾地方招客，並以收取賣淫單位「日租」為名抽取報酬牟利，整個過程不會直接面談，企圖藉此提高隱蔽性，增加警方執法及追查難度。同時，集團亦安排技術人員在街上安裝多部連接網絡的閉路電視，將實時畫面24小時無間斷直接傳送至私人手機，不單止隨時掌握賣淫活動的情況，更可以即時監察警方的行動及巡邏，向賣淫女子通風報信以逃避執法打擊。
針對該集團的作案手法，警方採取一連串執法行動。警方較早前發現一名35歲本地男子企圖在相關街道安裝及連接閉路電視，即場以涉嫌「協助與教唆依靠他人賣淫的收入為生」罪將他拘捕，並檢獲10部涉案閉路電視及2個5G路由器。再經深入分析及透過閉路電視系統展開追查後，警方成功鎖定另外5名集團核心成員，並於昨日(27日)將他們拘捕。被捕人士包括2名分別49歲及42歲、負責操控賣淫女子的本地女子，涉嫌干犯「依靠他人賣淫的收入為生」罪被捕；而另外3名39歲至55歲男技術人員，則涉嫌干犯「協助與教唆依靠他人賣淫的收入為生」罪被捕。警方亦在區內拆除多個宣傳賣淫服務的招牌，並相信今次行動已經成功瓦解該本地賣淫集團。