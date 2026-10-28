警觀塘搗賣淫集團拘30人，揭街頭裝天眼監視警方避執法。

觀塘警區特別職務隊於今年3月至9月期間，多次派員喬裝展開掃黃行動，共拘捕24名持雙程證的內地女子，她們年齡介乎25至59歲，涉嫌干犯「違反逗留條件」及「為不道德目的而唆使他人」罪行。警方亦於區內相關地點檢獲大量非法色情宣傳物品、避孕套及一次性床單等。經過後續情報分析，發現區內的賣淫活動並非單純的個人行為，背後其實由一個組織嚴密的本地犯罪集團進行操控。

通訊軟件指示在公眾地方招客

警方調查發現，該犯罪集團內部分工明確，骨幹成員利用即時通訊軟件在內地招募女子，安排她們來港到觀塘指定單位賣淫。營運期間，骨幹成員全程僅以通訊軟件幕後指示她們在公眾地方招客，並以收取賣淫單位「日租」為名抽取報酬牟利，整個過程不會直接面談，企圖藉此提高隱蔽性，增加警方執法及追查難度。同時，集團亦安排技術人員在街上安裝多部連接網絡的閉路電視，將實時畫面24小時無間斷直接傳送至私人手機，不單止隨時掌握賣淫活動的情況，更可以即時監察警方的行動及巡邏，向賣淫女子通風報信以逃避執法打擊。