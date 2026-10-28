世界技能大賽港隊奪15獎創歷屆之冠　IVE生軌道技術摘銀

有「技能界奧林匹克」之稱的「世界技能大賽」早前在上海圓滿舉行，今屆中國香港代表隊報捷15個獎項，獎牌數目屬歷屆之冠；其中香港專業教育學院(IVE)人工智能及機械人學高級文憑畢業生陳駱賢及范灝偉並肩出戰「自主移動機械人」二人項目，設計及組裝能夠自主導航、辨識物件及完成配送任務的送餐機械人，喜獲優異獎。 陳駱賢和范灝偉在大賽上，一度與來自十多個國家及地區的選手同場競技。回顧比賽的過程，陳駱賢指，最大的挑戰是如何運用科技解決現實會遇上的問題，如送餐機械人會遇上斜坡、狹窄路段和障礙物等。他們的機械人初時在移動及定位出現偏差，未能完成運送及物件放置等指令，但兩人很快重新振作，分析問題成因，調整機械人的感應器設定及控制系統配置，提升定位精準度和穩定性，最終贏得獎項。陳駱賢認為，選手回應實用難題的過程，正是世界賽最寶貴之處，讓他們淬鍊快速應變、團隊協作及解難能力，讓技術與生活接軌。

范灝偉則認為，與來自十多個國家及地區的選手同場競技、深入交流是比賽中最大的收獲，其中了解各地機械人於不同產業的最新應用讓他大有得著，「我們認識到各地如何利用機械人代替人類執行任務，例如應用於工程勘察、醫療科技等領域，讓我們大開眼界！」他又指，再先進的機械人亦有賴專業人才設計、開發、測試及優化，將創新科技轉化為切合實際需要的解決方案。他目標是成為工程師，利用所學為市民締造更安全、便捷和舒適的生活環境。

熊貓朱古力雕刻同獲優異獎 西點製作亦是技能大賽項目之一，國際廚藝學院(ICI)西式包餅及糖藝高級文憑學生杜光如表現淡定，於「西點製作」項目取得優異獎。今屆比賽以熊貓為主題，其中一項任務要求創作朱古力藝術作品，而杜光如則把地球、樹木及熊貓等元素融入其朱古力作品，地球代表共融，熊貓寓意和平與友誼，希望透過作品傳遞人與自然和諧共存的信息。 她憶述，比賽現場的溫度比預計高，朱古力容易軟化，令製作、定型及組裝更加棘手。因此，她即時改變策略和調整製作流程，在溫度控制上多花工夫，包括預先冷卻模具及工具，作品組裝後亦多次冷凍定型，最終順利完成令自己滿意的作品。她體會到專業甜點師除了扎實廚藝，亦要因應環境變化靈活調整，在壓力下保持專注，處理細節與臨場應變能力同樣重要。

從失誤中調整策略 高壓下與時間競賽 至於「軌道車輛技術」項目涵蓋車門系統、集電弓及轉向架等鐵路設備，要求選手在限時內完成維護及故障檢測。港鐵技術員、IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生鄧光大最終擊敗了來自奧地利、巴西等地的選手，為香港摘下銀牌，更成為今屆港隊最佳選手。 鄧光大的摘銀之旅並非一帆風順，他提到，自己於首日的集電弓檢查與維護項目因時間分配有些微失誤，未能完成所有工序，「幸好我在港鐵受訓時有充足準備，重新調整心態和節奏，不再執著於完成單一工序，而妥善地運用時間完成更多工序，爭取更多分數。」首日經驗亦讓他在其後的電路分析與接駁項目中，更懂得取捨。面對緊迫的時間限制，他既要確保電路正常運作，亦要兼顧接駁的整齊度和品質，因此必須迅速判斷工序的優先次序，把時間集中在關鍵工序。從失誤中汲取經驗，最終突破自己，站上世界賽頒獎台。

難忘的比賽經歷讓鄧光大體會到賽場考驗與真實鐵路工作其實息息相關，技術、時間管理及臨場判斷缺一不可，更指出，從IVE課堂到投身鐵路行業實踐所學，再代表香港踏上世界賽頒獎台，「世界技能大賽」是專業道路的重要里程，推動他朝下一個目標邁進。

世界技能大賽 「世界技能大賽」的項目以真實情境設計，選手要在陌生場地、限時壓力下即場判斷、調整策略，完成高難度任務。由機械人、西點製作到鐵路維護，得獎項目背後是各項直接關係市民生活的專業技能，體現技能驅動城市運作、提升生活質素的重要。