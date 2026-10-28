騙案｜33歲男賣車遇「投資專家」 誤信高回報投資 失逾200萬

賣車遇「投資專家」，男子損失逾200萬。一名男子在汽車買賣平台放售私家車，其後有化身「投資專家」的騙徒接觸事主，並誘使他開戶投資。事主連番加碼投資後，騙徒以不同藉口阻撓他提現，當事主發現未能提取現金後，才驚覺受騙，最終損失逾200萬元。

一名33歲男子上月在汽車買賣平台放售私家車，並留下電話號碼供買家聯絡。其後騙徒假扮有興趣買車聯絡事主，雖然最後未有交易，但兩人繼續聊天，成為網友。其後，網友搖身一變成為「投資專家」，聲稱可以教事主投資，並傳送假投資網站連結，展示所謂「高回報」投資成果，誘使事主開設戶口，再由騙徒扮的假「客服」指導入錢投資。

事主先投入10萬港元小試牛刀，見到有盈利，更成功提現，不虞有詐，於是再加碼150萬港元，惟今次卻未能順利提現。當事主再次要求提現，騙徒便搬出「稅款」、「保證金」等藉口，要求再付款。事主再付46萬港元，仍然未能提現，才驚覺受騙並報案，最終損失超過200萬港元。