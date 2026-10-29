前港大專家梁如鴻「過檔」科大任高級副院長 葉玉如︰科大不會主動挖角

科技大學於去年獲政府批准籌建香港第三所醫學院。科大昨表示，在多個範疇的籌建工作正穩步推進，如興建主要教研設施、完成課程框架設計等；醫學教研綜合大樓完成平頂工程。科大校長葉玉如表示，已招聘到國際知名學術及臨床領袖，包括來自港大的梁如鴻、新加坡國立大學的何振民等，但強調科大無主動挖角。她又指大樓落成後，將為師生提供先進的教學及科研環境，成為推動醫療創新及人才培育的重要基地。
科大昨日介紹醫學院的最新進展，提到新的醫學教研綜合大樓有8層樓，總面積約6,000平方米，是科大最大的單幢建築，在上周二完成平頂工程，預計2028年中落成，設教學實驗室、臨床技能及模擬培訓中心等。科大醫學院創院院長李競存介紹指，8層大樓除有可容納250人的講堂外，頂層還設有無人機降落點，日後可與牛潭尾校舍提供無人機接駁；又預計到2030年至少會有100名教授，希望屆時所有醫學專科都有教授，教學師資方面應該足夠。
師資方面，校長葉玉如透露，招聘工作非常順利，來自世界各地的優秀學者和科研人才將陸續加盟，目前多個關鍵崗位已陸續物色到人選出任，包括前港大醫學院講座教授梁如鴻已「過檔」到科大醫學院，出任高級副院長及臨床醫學部署理主任。
葉玉如：非常努力在海外招聘
被問到科大當初表明不會向港大或中大挖角，葉玉如說，科大發展新醫學院，願景和初心是希望可以跟另外兩間醫學院合作，將本港醫療發展帶到更高水平；重申科大不會主動挖角。她說，科大在招聘方面與本地兩間醫學院是一致，非常努力在海外招聘，亦有公開和嚴謹的招聘程序。
科大醫學院高級副院長梁如鴻則表示，之前已跟港大方面解釋，稱「大家都是很開心的情況下，認為這是可行方向。」而對他自己來說，能夠從零開始參與科大籌建醫學院，形容「是很難得經驗，一生只有一次」。他認同科大創立醫學院的理念，希望利用過去在其他院校服務的經驗為科大作出貢獻。