前港大專家梁如鴻「過檔」科大任高級副院長 葉玉如︰科大不會主動挖角

葉玉如(中)及李競存(左六)介紹科大醫學院籌建工作最新進展，並其他與會代表合照，包括(左一至四)醫學院臨床教授何振民、工學院院長羅康錦教授、醫學院高級副院長及臨床醫學學部署理主任梁如鴻、校長資深顧問暨醫學院院長特別顧問霍泰輝、(左七至九)理學院院長王殷厚、醫學院生物醫學科學學部教授及署理主任Elaine HOLMES及醫學院講座教授Jeremy NICHOLSON。

科技大學於去年獲政府批准籌建香港第三所醫學院。科大昨表示，在多個範疇的籌建工作正穩步推進，如興建主要教研設施、完成課程框架設計等；醫學教研綜合大樓完成平頂工程。科大校長葉玉如表示，已招聘到國際知名學術及臨床領袖，包括來自港大的梁如鴻、新加坡國立大學的何振民等，但強調科大無主動挖角。她又指大樓落成後，將為師生提供先進的教學及科研環境，成為推動醫療創新及人才培育的重要基地。

科大昨日介紹醫學院的最新進展，提到新的醫學教研綜合大樓有8層樓，總面積約6,000平方米，是科大最大的單幢建築，在上周二完成平頂工程，預計2028年中落成，設教學實驗室、臨床技能及模擬培訓中心等。科大醫學院創院院長李競存介紹指，8層大樓除有可容納250人的講堂外，頂層還設有無人機降落點，日後可與牛潭尾校舍提供無人機接駁；又預計到2030年至少會有100名教授，希望屆時所有醫學專科都有教授，教學師資方面應該足夠。