蔡天鳳案｜龍尾村雪櫃電鋸說明書發現鄺港傑指紋 鑑證專家︰戴手套接觸證物未必留指紋

28歲模特兒蔡天鳳疑遭殺害及肢解案昨續審。控方在庭上讀出控辯雙方承認事實，鑑證人員在大埔龍尾村單位內的雪櫃、大睡房內藍白間條帆布均發現鄺港傑的指紋；電鋸中文說明書亦有鄺球的指紋。另外，辯方質疑警方首次進入單位時，曾有多名警員在屋內搜查，可能破壞現場環境及污染證物，負責蒐證的警員重申按程序辦事。辯方亦質疑單位內蒐集部分未能辨認的指紋掌紋或與案中人士無關，法證科總督察指，被捕人可能無接觸證物、或有接觸但因戴手套等被遮蔽。

負責在龍尾村單位套取指紋掌紋的鑑證科警員梁聞達供稱，他於2023年2月24日晚到達涉案單位，入屋前已戴上防護眼鏡、口罩、手套及鞋套，其後在膠紙、膠袋、紙皮、帆布、電鋸、說明書及中國移動服務合約等物件上套取指紋，並逐一拍照及標示發現位置。他確認，證物經套取指紋及化驗後，外觀顏色有機會產生變化。 控辯雙方其後承認事實，指警方在單位雪櫃、膠紙、膠袋、大睡房藍白間條帆布、電鋸英文說明書及保養小冊子上驗出鄺港傑的指紋；報紙、客廳窗口附近紙皮及電鋸中文說明書則驗出鄺球的指紋或掌紋；而中國移動電訊服務合約文件則驗出鄺港智指紋。

指紋檢驗專家、總督察羅佩琪則供稱，本案共收集111個紋印，但並非全部可作識別。她解釋，本港指紋鑑證一般須至少有12個特徵點吻合，才可確認屬同一人。若紋印不足12個特徵點，便屬無法作出可靠識別。 羅又指，未有驗出某人的指紋，不代表對方從未接觸有關物品，原因可能涉及紋印不完整、物件表面狀況或曾戴手套等因素。她確認，若戴上案中檢獲的藍色膠手套接觸物品，一般不會留下指紋。不過辯方指出，無法驗出指紋亦可能反映有關人士從未接觸相關物品，羅同意這是其中一個可能性。

另外，辯方質疑警方搜查期間可能污染現場。重案組警員陳偉雄重申，發現雪櫃內有人體殘肢後已即時向上級匯報，案件主管其後下令封鎖單位。他否認因擔心證物受污染而要求撤離，並指進入單位的警員均有戴上手套及口罩。對於辯方指有5名警員曾入屋搜查，陳不同意，強調警方一般只會由一名警員負責搜查，以免干擾證物。 就警方在單位檢獲的一把鎚提出質疑，辯方指鎚面沒有血跡、骨骸或人體組織，沒有證據顯示涉及罪案。陳偉雄指，即使鎚面沒有血跡，亦不代表與案件無關。

另外，警長林津供稱，於2023年2月25日在東涌新發展碼頭拘捕鄺港智，並確認在書面證供中提及，鄺正打算離開香港，被截停時右邊面有擦傷。他在西九龍總區總部錄影會面室採集鄺的口腔拭子樣本作DNA分析，採樣前已向對方講解程序及提供相關文件。