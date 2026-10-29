租金指數再破頂 9月樓價升0.19%

按單位面積劃分，A類單位(實用面積431平方呎或以下)報340.4點，連續3個月持平。B類單位(實用面積431至752平方呎)報312.6點，按月升0.19%。C類單位(實用面積753至1,076平方呎)報307.1點，按月升0.46%。

本港私宅樓價持續上升。差餉物業估價署最新數據顯示，9月私人住宅售價指數報320.8點，按月升0.19%，連升兩個月，按年則升9.3%。本年首9個月樓價指數累計上升7%。租金方面，9月報212.2點，指數再破頂，按月升0.47%，並已連升11個月，今年首9個月累計升5.8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份一手市況回暖，整體市場氣氛向好，二手樓價亦微升，連升兩個月是樓市發展的健康訊號。而10月份一手維持強勢，二手市場難免受壓，料10月份指數或會微調。

屬大單位的D類單位(實用面積1,076至1,721平方呎)報293點，按月升約0.9%。E類單位(1,722平方呎或以上)報286.8點，按月升約0.49%。

對於第四季樓市表現，陳永傑保持樂觀預測，下月於深圳進行的APEC會議，各國元首出席展現和諧一面，對物業市場的穩定帶來幫助，種種有利因素為第四季樓市帶來上升的基礎，料第四季樓價可錄2%至3%的升幅。

租金方面，陳永傑指，9月份暑假雖完結，租賃市場由專才及優才接力。新一份施政報告，繼續著力吸納人才來港，住屋需求有增無減，相信租金指數持續維持高位。

萊坊：料全年樓價按年上升約8%至10%

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管廖美珊表示，數據反映樓市延續復甦勢頭。展望年底，預計住宅市場維持平穩，樓價升幅逐步放緩。在結構性需求及供應有限的支持下，只要按揭利率未顯著上升，市場基本面仍然穩健，預計全年樓價按年上升約8%至10%。