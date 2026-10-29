81%受訪港人過去一年曾遇騙 33%人受騙5次或以上

詐騙電話、短訊無日無之，市民稍有不慎便可能墮騙徒陷阱。有調查發現，81%受訪港人在過去一年曾遇到詐騙，48%曾與騙徒互動，當中21%因此有金錢損失。曾受騙的受訪者中，33%人更5次或以上受騙。調查組織指，逾六成香港受害者曾「二次受騙」，反映防詐教育的重要。 全球防詐聯盟GASA、信任科技服務商Gogolook旗下來電辨識應用程式Whoscall和Mastercard發布《2026亞洲詐騙調查報告：香港篇》；調查顯示，81%受訪港人在過去一年曾遇到詐騙，48%曾與騙徒互動，21%人因此被騙錢、14%曾提供個人資訊；另有33%受訪家長表示未成年子女曾受騙。在曾受騙的受訪者中，約63%曾不止一次受騙，當中17%則受騙4次，27%受騙5次，另有6%表示超過5次。

電話及短訊遇騙主要渠道 電話及短訊仍是港人最常遇騙的途徑，分別有59%及52%人表示曾經此渠道被騙徒接觸；而WhatsApp則是受訪者最常遇到詐騙的數碼平台，達68%，其次為Gmail(32%)及Facebook(28%)。各類騙案中，以假冒身分最為猖獗，81%受訪者曾接觸相關騙案，當中17%人遇此類騙案而與對方互動，騙徒假冒官員、銀行或大型企業行騙。投資詐騙及購物詐騙分別錄78%及71%，位列第二及第三位，分別有17%及16%人與騙徒互動。 付款方式方面，遇騙案曾有損失的受訪者中，43%透過銀行轉帳，高於亞洲平均的36%；流動支付App及信用卡均佔25%，電子錢包則佔24%。除金錢損失外，騙案亦為受害人帶來心理及生活影響。33%表示自信受挫，28%擔心再次受騙，23%對網絡及數碼工具失去信心；另有23%需要親友提供金錢支援，亦有23%因受騙而增加借貸需求，比例均高於亞洲平均水平。

GASA亞太區分會總監Brian D.Hanley表示，香港調查中最值得關注的其中一點，是市民辨識詐騙的信心與實際受騙風險之間存在落差。76%受訪成年人認為能辨識詐騙，但在曾接觸詐騙的受訪者中，仍有近半數曾與騙徒有互動。他稱︰「提升防詐意識固然重要，但也不能讓消費者獨自承擔防詐責任，各單位必須加強預防與介入措施。」 Gogolook共同創辦人暨CEO郭建甫表示：「詐騙已滲透民眾日常使用的電話、短訊與通訊軟件，值得關注的是，逾六成香港受害者曾不止一次受騙，反映防詐教育的重要性。

WhatsApp是受訪者最常遇到詐騙的數碼平台，香港警方在10月首周共接獲約50宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失近2000萬港元，Whoscall建議，當對方透過熟悉的平台聯繫，甚至聲稱自己是親友、企業或機構代表時，民眾仍應透過其他可信渠道核實身分。 面對不同渠道的可疑訊息，Whoscall建議民眾先停止動作，再透過官方網站資訊確認對方身份；對不明號碼、連結及訊息內容，也可使用防詐工具輔助查證。若懷疑受騙，應盡快向有關機構求助，並提防聲稱可協助追回損失的「二次詐騙」。