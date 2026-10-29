宏福苑大火報告最快今公開 料圍標刑事化 改革監管制度

宏福苑大火獨立委員會上周四向行政長官李家超提交報告。據了解，政府最快今日公開報告內容，並就報告提出一系列改革措施，包括研究圍標刑事化等。消息又指，政府將成立由政務司長領導的督導委員會，落實各項建議，並推動改革及立法工作。
據了解，李家超今日率領3名司長，以及數名局長召開記者會，交代報告內容和一系列改革措施。明日亦會舉行另一場記者會，由所屬範疇的局長詳細介紹相關措施和改革內容。
消息指，其中一項改革措施是立法禁止樓宇維修工程圍標，政府會訂立針對樓宇維修圍標的刑事罪行。此外，政府亦會改革樓宇維修運作和監管制度，包括改革作業流程、分工及工程審批，並加強對承建商和專業人士的規管，加強罰則。據了解，政府將會提出修訂《建築物條例》，由過往著重業界自律，轉變為由政府作主動，加強審核及巡查等；亦會研究大幅提升違規行為罰則上限，提升建築和消防安全標準等。消息又指，為推動改革工作順利落實，政府將成立由政務司長領導的督導委員會，主要工作包括檢視和推動落實委員會建議，並監督各項措施的執行與落實情況。
獨立委員會上周四提交報告，惟因需要考慮當中涉及刑事審訊的部分，故未有即日公開。據了解，報告有逾10個章節，長達800至900頁，合共33萬字。報告除詳述大火成因，亦提出多項改革建議；並點名需要為大火負上最主要責任的總承建商「宏業」和工程顧問「鴻毅」，同時點名4個政府部門，包括房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處和勞工處。發展局長甯漢豪、勞工及福利局長孫玉菡和保安局長鄧炳強，昨在公開場合均未有回應是否須就大火政治問責。