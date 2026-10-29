宏福苑大火報告最快今公開 料圍標刑事化 改革監管制度

宏福苑大火獨立委員會上周四向行政長官李家超提交報告。據了解，政府最快今日公開報告內容，並就報告提出一系列改革措施，包括研究圍標刑事化等。消息又指，政府將成立由政務司長領導的督導委員會，落實各項建議，並推動改革及立法工作。

據了解，李家超今日率領3名司長，以及數名局長召開記者會，交代報告內容和一系列改革措施。明日亦會舉行另一場記者會，由所屬範疇的局長詳細介紹相關措施和改革內容。

消息指，其中一項改革措施是立法禁止樓宇維修工程圍標，政府會訂立針對樓宇維修圍標的刑事罪行。此外，政府亦會改革樓宇維修運作和監管制度，包括改革作業流程、分工及工程審批，並加強對承建商和專業人士的規管，加強罰則。據了解，政府將會提出修訂《建築物條例》，由過往著重業界自律，轉變為由政府作主動，加強審核及巡查等；亦會研究大幅提升違規行為罰則上限，提升建築和消防安全標準等。消息又指，為推動改革工作順利落實，政府將成立由政務司長領導的督導委員會，主要工作包括檢視和推動落實委員會建議，並監督各項措施的執行與落實情況。