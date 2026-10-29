新皇崗口岸勢再迎跨境高峰 政府出招：公交優先 增巴士線 嚴打白牌

新皇崗口岸人車流容量再受考驗！本周六本港多區有萬聖節活動，加上中環海濱「香港美酒佳餚巡禮」及啟德體育園演唱會同步舉行，預計在疊加效應下，新皇崗口岸將再迎跨境高峰，當局亦嚴陣應對。政府昨交代相關措施，周末期間皇崗口岸會採取「公共交通優先」、加強來往口岸的巴士路線，警方亦會加強針對白牌車執法。政務司長陳國基強調，擠塞非因口岸設計問題，認為設施一個時段內有流量上限，故呼籲大眾錯峰過境，「與其要大家喺車度塞一個鐘頭，不如去蘭桂坊玩多一個鐘」，預料跨境私家車在凌晨通宵時段輪候時間逾1小時，鼓勵旅客留港過夜。

因應上周末深夜皇崗口岸大擠塞，陳國基指，當局預測本周五至周日(10月30日至11月1日)每晚11時至翌日凌晨2時將迎北行高峰；口岸部門已部署充足人手，將於高峰前開放全部車道、自助通道及櫃枱；警方實施「公共交通優先」管制，確保專營巴士、小巴及跨境直巴優先通行，運輸署亦協調營辦商預留充足車輛與人手。

保安局長鄧炳強補充，政府周末中午將啟動「緊急事故監察及協調中心」應變，關口閘口提早全開，並透過「口岸通」App及社交平台即時發放過關與等候時間資訊。另外，警方與運輸署嚴打跨境非法「白牌車」，過去兩日已拘捕3人。鄧炳強警告乘坐白牌車保險或失效，乘客與車主均須承擔風險。

交通方面，運物局長陳美寶指，已預留40部巴士加強往皇崗SP12特別線，並協調跨境直巴預留至少40部車提供散場班次。港島往皇崗B13線晚上11時起加密，凌晨1時至4時加設中環直達皇崗特快班次；五條深宵皇崗跨境直巴最快5分鐘一班，各備20至30部後備車。當局亦會透過小紅書及微信發布交通指南。

陳國基：擠塞非口岸設計問題

陳國基回應皇崗口岸擠塞時澄清，「擠塞不是口岸設計問題，而係同一時段有大量車、旅客過關」，口岸每小時僅能處理約360架次車輛，惟上周六，兩小時內湧入近千架車出境。他又指先前多次口岸的演習，主要目的是確保所有口岸設備正常運作，「演習不能防止擠塞」。針對口岸人員反映人手緊張，他指高峰期調配寫字樓人員支援前線屬正常操作，當局會安排足夠人手。

陳國基並呼籲，大眾可以盡量避免在高峰期過關，「與其要大家喺車度塞一個鐘頭，不如去蘭桂坊玩多一個鐘」，甚或留港過夜；又指目前本港酒店供應充足，啟德演唱會及美酒佳餚巡禮的參加者更可憑票尾於指定餐廳、酒吧及零售商戶享用專屬優惠。